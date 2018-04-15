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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1726172717281729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:30

  clientage написав:
  TASCOMBANK написав:
  gekko написав:Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?


Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.

...и на Б5 и Виику нальют кредлимит? Шото 1.5г назад такое не получалось принципиально :(


Да, есть возможность получить кредитный лимит по обеим картам.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:59

  TASCOMBANK написав:
  gekko написав:Вопрос к представителю. А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?


Да, такая возможность есть.
Можно одновременно открыть КК Б5 и WC.
Но нет возможности открыть две WC.

А две Б5-запросто!
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 13:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А это у всех банков по выходным операторы по телефону не работают или только у ТАСа?
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:02

  TASCOMBANK написав:
  clientage написав:
  gekko написав: А можна пользоваться КК Б5 и еще подать заявку на WC, т.е. пользовать одновременно 2-мя картами?

...и на Б5 и Виику нальют кредлимит? Шото 1.5г назад такое не получалось принципиально :(

Да, есть возможность получить кредитный лимит по обеим картам.

Оформляла сегодня в отделении 2 карты: Б5 и WC. По WC отказ в предоставлении кредитного лимита ещё на моменте оформления. По Б5 "осчастливили" - лимит 500грн. Интересно, дают ли реально кредлимит по WC, которые оформляются сейчас по акции? И можно ли как-то увеличить предоставленный лимит?
cheetach
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  cheetach написав:дают ли реально кредлимит по WC, которые оформляются сейчас по акции?

есть у меня подозрение, что акционные карты изначально задуманы никакими в плане лимита, бо по картам, которые раздавались на ЧП, тоже много жалоб на него
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:10

  cheetach написав:дают ли реально кредлимит по WC, которые оформляются сейчас по акции?

Дают, мне дали. Правда до сих пор саму карту не выдали
alexandr_kysil
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:19

  Mavr написав:А это у всех банков по выходным операторы по телефону не работают или только у ТАСа?


Контакт-центр ТАСКОМБАНКа работает круглосуточно и без выходных.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:26

  cheetach написав:Оформляла сегодня в отделении 2 карты: Б5 и WC. По WC отказ в предоставлении кредитного лимита ещё на моменте оформления. По Б5 "осчастливили" - лимит 500грн. Интересно, дают ли реально кредлимит по WC, которые оформляются сейчас по акции? И можно ли как-то увеличить предоставленный лимит?



Кредитный лимит по акционным картам предоставляется.
Увеличить кредитный лимит можно. Для этого необходимо через месяц после оформления карты обратится в отделение Банка и написать заявление.
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