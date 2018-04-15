Я спрашивал в отделении. Говорят, заявление можно. Но, на закрытие карты и новую заявку на уже не акционную карту с новым скорингом и лимитом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:37
Я спрашивал в отделении. Говорят, заявление можно. Но, на закрытие карты и новую заявку на уже не акционную карту с новым скорингом и лимитом.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 14:46
В том-то и дело, что по акционным лимита не дают, а хотят, чтобы через месяц оформляли новую с оплатой 365грн. Первый раз сталкиваюсь с таким, очень разочарована.
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:01
Мне дали полторушку. Обычно, хватает на субботу ее, а воскресенье уже не пополнить - только в опердень в девять вечера регламент.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:31
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