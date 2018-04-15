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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1727172817291730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:37

  TASCOMBANK написав:Увеличить кредитный лимит можно. Для этого необходимо через месяц после оформления карты обратится в отделение Банка и написать заявление.

Я спрашивал в отделении. Говорят, заявление можно. Но, на закрытие карты и новую заявку на уже не акционную карту с новым скорингом и лимитом.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:46

  wig написав:Я спрашивал в отделении. Говорят, заявление можно. Но, на закрытие карты и новую заявку на уже не акционную карту с новым скорингом и лимитом.

В том-то и дело, что по акционным лимита не дают, а хотят, чтобы через месяц оформляли новую с оплатой 365грн. Первый раз сталкиваюсь с таким, очень разочарована.
cheetach
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:01

  cheetach написав:по акционным лимита не дают

Мне дали полторушку. Обычно, хватает на субботу ее, а воскресенье уже не пополнить - только в опердень в девять вечера регламент.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:31

  alex77 написав:Stringer
Визэйр по любому свои 3% сверх цены билета берет.
И не только он. Это стандартная заморочка лоукостов. И хорошо что только 3%.
В некоторых случаях и больше.

ну мы же говорили не об этих процентах, а о потере на конвертации
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:45

  alex77 написав:Визэйр по любому свои 3% сверх цены билета берет.
И не только он. Это стандартная заморочка лоукостов. И хорошо что только 3%.

Это не WizzAir свои 3% берёт, а конвертация происходит c помощью DCC.
Из лоукостов только Ryanair, кажется, берёт какую-то комиссию если оплачиваешь дебетной картой.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:49

  sauvignon написав:
  alex77 написав:Визэйр по любому свои 3% сверх цены билета берет.
И не только он. Это стандартная заморочка лоукостов. И хорошо что только 3%.

Это не WizzAir свои 3% берёт, а конвертация происходит c помощью DCC.
Из лоукостов только Ryanair, кажется, берёт какую-то комиссию если оплачиваешь дебетной картой.

Я оплачиваю WizzAir с кредитки Алки без комисс за конвертацию, по коммерч. курсу банки по ценам в уе без DCC. Обычно оплата попадает под их шаровую рассрочку :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1727172817291730
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