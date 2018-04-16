Я спрашивал в отделении. Говорят, заявление можно. Но, на закрытие карты и новую заявку на уже не акционную карту с новым скорингом и лимитом.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 14:37
Я спрашивал в отделении. Говорят, заявление можно. Но, на закрытие карты и новую заявку на уже не акционную карту с новым скорингом и лимитом.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 14:46
В том-то и дело, что по акционным лимита не дают, а хотят, чтобы через месяц оформляли новую с оплатой 365грн. Первый раз сталкиваюсь с таким, очень разочарована.
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:01
Мне дали полторушку. Обычно, хватает на субботу ее, а воскресенье уже не пополнить - только в опердень в девять вечера регламент.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:31
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:45
Это не WizzAir свои 3% берёт, а конвертация происходит c помощью
Из лоукостов только Ryanair, кажется, берёт какую-то комиссию если оплачиваешь дебетной картой.
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:49
Я оплачиваю WizzAir с кредитки Алки без комисс за конвертацию, по коммерч. курсу банки по ценам в уе без DCC. Обычно оплата попадает под их шаровую рассрочку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:22
clientage ну вы же как опытный пользователь банковских услуг выбираете доллар или евро
кстати, а что именно?
Додано: Пон 16 кві, 2018 19:55
Сёдня оформлял шаровую вики в киевском отделении, так менеджер сказала что поменяла бы без ожидания 45 дней, старую вики на новую.
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:00
вот из выписки, можно сравнить курс МастерКарда (карта Максимум Ворлд) на 27е и курс Алки при списании
Никаких комисс не было. Мне все понравилось
24.02.2018 27.02.2018 Покупка (Wizz Air Hu UGZJQK_2IX(),
А решение на оплату в какой валюте я принимаю по-старинке: Мастер - в евро, Виза - в долларах Хотя мона и побаловаться с курсом на сайтах Визы и Мастера.
А мож в форинтах нуна попробовать (это ж не еврозона)? Хотя если побродить у них по сайту, то цены на многие услуги, комисс, ваучеры выставлены именно в в евро.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:01
Так если по карте УЖЕ не было движения от 45дн, о закроют мнгновенно
... делайте хоть что-нибудь!
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