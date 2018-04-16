Додано: Пон 16 кві, 2018 20:00

Stringer написав: clientage ну вы же как опытный пользователь банковских услуг выбираете доллар или евро

кстати, а что именно? ну вы же как опытный пользователь банковских услуг выбираете доллар или еврокстати, а что именно?

вот из выписки, можно сравнить курс МастерКарда (карта Максимум Ворлд) на 27е и курс Алки при списанииНикаких комисс не было. Мне все понравилось24.02.2018 27.02.2018 Покупка (Wizz Air Hu UGZJQK_2IX(),, HUN,MCC 4511) - 5 516,68(- 165,17 EUR)А решение на оплату в какой валюте я принимаю по-старинке: Мастер - в евро, Виза - в долларахХотя мона и побаловаться с курсом на сайтах Визы и Мастера.А мож в форинтах нуна попробовать (это ж не еврозона)?Хотя если побродить у них по сайту, то цены на многие услуги, комисс, ваучеры выставлены именно в в евро.