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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:09
Stringer написав:clientage
ну вы же как опытный пользователь банковских услуг выбираете доллар или евро
кстати, а что именно?
Обычно выгоднее доллар. Но, лучше не лениться и проверять оба варианта перед покупкой.
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wig
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:44
cheetach написав: wig написав:
Я спрашивал в отделении. Говорят, заявление можно. Но, на закрытие карты и новую заявку на уже не акционную карту с новым скорингом и лимитом.
В том-то и дело, что по акционным лимита не дают, а хотят, чтобы через месяц оформляли новую с оплатой 365грн. Первый раз сталкиваюсь с таким, очень разочарована.
Наливають нормально і на акційні WC, принаймні у Києві. І ліміт по Б5 не заважає.
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Viteos
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:59
Viteos написав:
Наливають нормально і на акційні WC, принаймні у Києві. І ліміт по Б5 не заважає.
Жаль, что мне ничего не "налили". Тем не менее, хочу поблагодарить банк за акцию, карта действительно хорошая и очень полезная.
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cheetach
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:05
cheetach написав:
Жаль, что мне ничего не "налили". Тем не менее, хочу поблагодарить банк за акцию, карта действительно хорошая и очень полезная.
Что да, то да. По акции можно брать даже дебетный вариант. А с небольшим лимитом, что ж. Буду платить 360.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:51
cheetach написав: wig написав:
Я спрашивал в отделении. Говорят, заявление можно. Но, на закрытие карты и новую заявку на уже не акционную карту с новым скорингом и лимитом.
В том-то и дело, что по акционным лимита не дают, а хотят, чтобы через месяц оформляли новую с оплатой 365грн. Первый раз сталкиваюсь с таким, очень разочарована.
Мнe сeгодня дали 20к лимита по Викeнд без каких либо страховок, при том, что по Б5 тожe мeсяц тому получал и там 20к лимита. А в чeрную пятницу тожe давали только 1500 и тогда я отказался. Так что сeйчас акционные намного лучше.
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slasva
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