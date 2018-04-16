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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1728172917301731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:09

  Stringer написав:clientage ну вы же как опытный пользователь банковских услуг выбираете доллар или евро ;-)
кстати, а что именно?

Обычно выгоднее доллар. Но, лучше не лениться и проверять оба варианта перед покупкой.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2821
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:44

  cheetach написав:
  wig написав:Я спрашивал в отделении. Говорят, заявление можно. Но, на закрытие карты и новую заявку на уже не акционную карту с новым скорингом и лимитом.

В том-то и дело, что по акционным лимита не дают, а хотят, чтобы через месяц оформляли новую с оплатой 365грн. Первый раз сталкиваюсь с таким, очень разочарована.

Наливають нормально і на акційні WC, принаймні у Києві. І ліміт по Б5 не заважає.
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:59

  Viteos написав:Наливають нормально і на акційні WC, принаймні у Києві. І ліміт по Б5 не заважає.

Жаль, что мне ничего не "налили". Тем не менее, хочу поблагодарить банк за акцию, карта действительно хорошая и очень полезная.
cheetach
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:05

  cheetach написав:Жаль, что мне ничего не "налили". Тем не менее, хочу поблагодарить банк за акцию, карта действительно хорошая и очень полезная.

Что да, то да. По акции можно брать даже дебетный вариант. А с небольшим лимитом, что ж. Буду платить 360.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2821
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:51

  cheetach написав:
  wig написав:Я спрашивал в отделении. Говорят, заявление можно. Но, на закрытие карты и новую заявку на уже не акционную карту с новым скорингом и лимитом.

В том-то и дело, что по акционным лимита не дают, а хотят, чтобы через месяц оформляли новую с оплатой 365грн. Первый раз сталкиваюсь с таким, очень разочарована.

Мнe сeгодня дали 20к лимита по Викeнд без каких либо страховок, при том, что по Б5 тожe мeсяц тому получал и там 20к лимита. А в чeрную пятницу тожe давали только 1500 и тогда я отказался. Так что сeйчас акционные намного лучше.
slasva
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Повідомлень: 431
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  #<1 ... 1728172917301731
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