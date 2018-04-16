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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:35
clientage написав: Haza написав:
По вікенду за покупки у вихідні за рахунок кредитних коштів через інтернет 2% чи 3% кешбек?
за инет-покупки всегда 2%... и за свои и за кредитные
В Привате(комуналка) появилось мое ОСББ. Теперь КК Привата будет отдыхать- буду платить Викой с 2% кешбека. Жаль уже все заплатил. На следующий месяц- ни единой покупки без кешбека
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lel
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