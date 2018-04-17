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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:35
clientage написав: Haza написав:
По вікенду за покупки у вихідні за рахунок кредитних коштів через інтернет 2% чи 3% кешбек?
за инет-покупки всегда 2%... и за свои и за кредитные
В Привате(комуналка) появилось мое ОСББ. Теперь КК Привата будет отдыхать- буду платить Викой с 2% кешбека. Жаль уже все заплатил. На следующий месяц- ни единой покупки без кешбека
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lel
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Додано: Вів 17 кві, 2018 18:45
klug написав: slasva написав:
Мнe сeгодня дали 20к лимита по Викeнд без каких либо страховок, при том, что по Б5 тожe мeсяц тому получал и там 20к лимита. А в чeрную пятницу тожe давали только 1500 и тогда я отказался. Так что сeйчас акционные намного лучше.
Ви з тих пір купили острів в океані, виграли в лотерею, у вас відбулися значні зміни у фінансовому стані, що банк почав вам за півроку у 13 разів більше довіряти чи це просто ще одне підтвердження неадекватності скорингу у ТАСі?
Думаю "ще одне підтвердження неадекватності скорингу". Нічого не мінялося.
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slasva
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Додано: Вів 17 кві, 2018 19:09
slasva написав: klug написав: slasva написав:
Мнe сeгодня дали 20к лимита по Викeнд без каких либо страховок, при том, что по Б5 тожe мeсяц тому получал и там 20к лимита. А в чeрную пятницу тожe давали только 1500 и тогда я отказался. Так что сeйчас акционные намного лучше.
Ви з тих пір купили острів в океані, виграли в лотерею, у вас відбулися значні зміни у фінансовому стані, що банк почав вам за півроку у 13 разів більше довіряти чи це просто ще одне підтвердження неадекватності скорингу у ТАСі?
Думаю "ще одне підтвердження неадекватності скорингу". Нічого не мінялося.
Попытка № 4. Таки дали Вику, но без кредитного лимита. Универсал( Моно-Тигипко групп) дал 100т. Месяц назад сам уменьшил до 30т. У товарища в Тазе 7т дол депозит- отказали, даже с 0 КЛ не смогли выдать, что то пошло не так. Скоринг - полные неадекваты.
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lel
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:27
Оформил акционную вику. Попросил 10 налить~дали,обзвонили всех чьи номера указал и на следующий день одобрили.
В дальнейшем,если будет видно оборот по карте, они добавляют или самому нужно просить?
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mihasik
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:36
mihasik написав:
Оформил акционную вику. Попросил 10 налить~дали,обзвонили всех чьи номера указал и на следующий день одобрили.
В дальнейшем,если будет видно оборот по карте, они добавляют или самому нужно просить?
Мне в сентябре тоже 10 налили, активно использую, но больший лимит пока не дали.
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Vint
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:44
lel написав:
Теперь КК Привата будет отдыхать- буду платить Викой с 2% кешбека.
Ви в П24 будете платити Вікою?
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V2
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:40
V2 написав: lel написав:
Теперь КК Привата будет отдыхать- буду платить Викой с 2% кешбека.
Ви в П24 будете платити Вікою?
С главной страницы Привата. Коммунальные платежи.
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lel
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:51
lel написав: V2 написав: lel написав:
Теперь КК Привата будет отдыхать- буду платить Викой с 2% кешбека.
Ви в П24 будете платити Вікою?
С главной страницы Привата. Коммунальные платежи.
Комиссии не будет?
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mihasik
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:52
lel
Там, наче, з комісією.
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V2
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:55
Если есть шаблоны- нет. Мои идут бесплатно. Киев и киевская область. Комиссия видна до оплаты.
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lel
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