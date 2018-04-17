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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1730173117321733>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:35

  clientage написав:
  Haza написав:По вікенду за покупки у вихідні за рахунок кредитних коштів через інтернет 2% чи 3% кешбек?

за инет-покупки всегда 2%... и за свои и за кредитные

В Привате(комуналка) появилось мое ОСББ. Теперь КК Привата будет отдыхать- буду платить Викой с 2% кешбека. Жаль уже все заплатил. На следующий месяц- ни единой покупки без кешбека :D
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:45

  klug написав:
  slasva написав:Мнe сeгодня дали 20к лимита по Викeнд без каких либо страховок, при том, что по Б5 тожe мeсяц тому получал и там 20к лимита. А в чeрную пятницу тожe давали только 1500 и тогда я отказался. Так что сeйчас акционные намного лучше.

Ви з тих пір купили острів в океані, виграли в лотерею, у вас відбулися значні зміни у фінансовому стані, що банк почав вам за півроку у 13 разів більше довіряти чи це просто ще одне підтвердження неадекватності скорингу у ТАСі?

Думаю "ще одне підтвердження неадекватності скорингу". Нічого не мінялося.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:09

  slasva написав:
  klug написав:
  slasva написав:Мнe сeгодня дали 20к лимита по Викeнд без каких либо страховок, при том, что по Б5 тожe мeсяц тому получал и там 20к лимита. А в чeрную пятницу тожe давали только 1500 и тогда я отказался. Так что сeйчас акционные намного лучше.

Ви з тих пір купили острів в океані, виграли в лотерею, у вас відбулися значні зміни у фінансовому стані, що банк почав вам за півроку у 13 разів більше довіряти чи це просто ще одне підтвердження неадекватності скорингу у ТАСі?

Думаю "ще одне підтвердження неадекватності скорингу". Нічого не мінялося.

Попытка № 4. Таки дали Вику, но без кредитного лимита. Универсал( Моно-Тигипко групп) дал 100т. Месяц назад сам уменьшил до 30т. У товарища в Тазе 7т дол депозит- отказали, даже с 0 КЛ не смогли выдать, что то пошло не так. Скоринг - полные неадекваты.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:27

Оформил акционную вику. Попросил 10 налить~дали,обзвонили всех чьи номера указал и на следующий день одобрили.
В дальнейшем,если будет видно оборот по карте, они добавляют или самому нужно просить?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:36

  mihasik написав:Оформил акционную вику. Попросил 10 налить~дали,обзвонили всех чьи номера указал и на следующий день одобрили.
В дальнейшем,если будет видно оборот по карте, они добавляют или самому нужно просить?

Мне в сентябре тоже 10 налили, активно использую, но больший лимит пока не дали.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  lel написав:Теперь КК Привата будет отдыхать- буду платить Викой с 2% кешбека.


Ви в П24 будете платити Вікою?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

V2 написав:
  lel написав:Теперь КК Привата будет отдыхать- буду платить Викой с 2% кешбека.


Ви в П24 будете платити Вікою?
С главной страницы Привата. Коммунальные платежи.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:51

  lel написав:
V2 написав:
  lel написав:Теперь КК Привата будет отдыхать- буду платить Викой с 2% кешбека.


Ви в П24 будете платити Вікою?
С главной страницы Привата. Коммунальные платежи.

Комиссии не будет?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:52

lel
Там, наче, з комісією.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если есть шаблоны- нет. Мои идут бесплатно. Киев и киевская область. Комиссия видна до оплаты.
lel
 
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