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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1730173117321733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:01

Кто юзает вику,расскажите коротко.
1.Нет комиссии за пополнение как в альфе?
2.55дней чистый грейс,как в привате? Как лучше/быстрее пополнять?
3. Есть мобильное приложени? На плэймаркете что-то нашел с рейтингом 2,7~это оно?
4. Какой % на остаток? В отделении сказали 7,в тарифах написано 8%.
5.Снятие своих, без комиссии, не получится?
6. Купить валюту на карту,минуя кассу, нельзя?
Может есть какие-то нюансы, по вике, буду благодарен)
mihasik
 
Повідомлень: 237
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:10

  lel написав:С главной страницы Привата. Коммунальные платежи.

Всего несколько городов. Запорожья нет. В топку! Продолжаю платить Моно. Без кешбэка, зато без комиссий и в грейсе, включая оплату ЖСК! :)
Vorlon
 
Повідомлень: 5553
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:17

  Vorlon написав:
  lel написав:С главной страницы Привата. Коммунальные платежи.

Всего несколько городов. Запорожья нет. В топку! Продолжаю платить Моно. Без кешбэка, зато без комиссий и в грейсе, включая оплату ЖСК! :)

Попробуйте ввести город вручную. Моего города тоже не было в выпадающем меню.
Vint
 
Повідомлень: 708
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:17

  Vorlon написав:
  lel написав:С главной страницы Привата. Коммунальные платежи.

Всего несколько городов. Запорожья нет. В топку! Продолжаю платить Моно. Без кешбэка, зато без комиссий и в грейсе, включая оплату ЖСК! :)

Так Вы свой город введите в поиске, таи просто не все города Украины отбражаются по умолчанию.
slasva
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Повідомлень: 433
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:17

  mihasik написав:Кто юзает вику,расскажите коротко.
1.Нет комиссии за пополнение как в альфе?
2.55дней чистый грейс,как в привате? Как лучше/быстрее пополнять?
3. Есть мобильное приложени? На плэймаркете что-то нашел с рейтингом 2,7~это оно?
4. Какой % на остаток? В отделении сказали 7,в тарифах написано 8%.
5.Снятие своих, без комиссии, не получится?
6. Купить валюту на карту,минуя кассу, нельзя?
Может есть какие-то нюансы, по вике, буду благодарен)

Віку не юзав але буду юзати... згідно тарифів
1. Так.
2. Так. СЕПом.
3. Є, теститься.
4. 7%-на мін залишок від розрахункової дати до наступної розрахункової дати.
5. Через касу і банкомати Комси ні.
6. Ні.
Нюанси є...їх слід тестити чи запитати в авторитетних форумчан.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24429
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18

  Vorlon написав:
  lel написав:С главной страницы Привата. Коммунальные платежи.

Всего несколько городов. Запорожья нет. В топку! Продолжаю платить Моно. Без кешбэка, зато без комиссий и в грейсе, включая оплату ЖСК! :)

Чому не Вікою Комси?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24429
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:39

mihasik
2. Да, если не оформили страховку
3. У них есть новое приложение https://play.google.com/store/apps/deta ... owai.tas2u
4. В тарифах 7% с 10.4.18
6. Только в кассе
Bosstone
 
Повідомлень: 627
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  #<1 ... 1730173117321733
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