Кто юзает вику,расскажите коротко. 1.Нет комиссии за пополнение как в альфе? 2.55дней чистый грейс,как в привате? Как лучше/быстрее пополнять? 3. Есть мобильное приложени? На плэймаркете что-то нашел с рейтингом 2,7~это оно? 4. Какой % на остаток? В отделении сказали 7,в тарифах написано 8%. 5.Снятие своих, без комиссии, не получится? 6. Купить валюту на карту,минуя кассу, нельзя? Может есть какие-то нюансы, по вике, буду благодарен)
mihasik написав:Кто юзает вику,расскажите коротко. 1.Нет комиссии за пополнение как в альфе? 2.55дней чистый грейс,как в привате? Как лучше/быстрее пополнять? 3. Есть мобильное приложени? На плэймаркете что-то нашел с рейтингом 2,7~это оно? 4. Какой % на остаток? В отделении сказали 7,в тарифах написано 8%. 5.Снятие своих, без комиссии, не получится? 6. Купить валюту на карту,минуя кассу, нельзя? Может есть какие-то нюансы, по вике, буду благодарен)
Віку не юзав але буду юзати... згідно тарифів 1. Так. 2. Так. СЕПом. 3. Є, теститься. 4. 7%-на мін залишок від розрахункової дати до наступної розрахункової дати. 5. Через касу і банкомати Комси ні. 6. Ні. Нюанси є...їх слід тестити чи запитати в авторитетних форумчан.