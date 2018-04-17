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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:00
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают. А карту\пакет хочется ? Может кто уже проходил похожий квест ?
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:12
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вони ж перевіряють подану Вами інформацію!
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