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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1731173217331734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают. А карту\пакет хочется ? Может кто уже проходил похожий квест ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 251
З нами з: 21.07.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

SILVER_UA написав:подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают. А карту\пакет хочется ? Может кто уже проходил похожий квест ?
Вони ж перевіряють подану Вами інформацію!
Zochan
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 1731173217331734
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