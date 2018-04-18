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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:00
подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают. А карту\пакет хочется ? Может кто уже проходил похожий квест ?
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SILVER_UA
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Додано: Сер 18 кві, 2018 19:12
SILVER_UA написав:подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают. А карту\пакет хочется ? Может кто уже проходил похожий квест ?
Вони ж перевіряють подану Вами інформацію!
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Zochan
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:03
SILVER_UA написав:
подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают
Дают. Не надо никаких легенд
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mustbe
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:33
mustbe написав: SILVER_UA написав:
подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают
Дают. Не надо никаких легенд
то есть с собой брать свид о регистрации и последний отчет ?
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SILVER_UA
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:59
Квесторе_поверніться написав: mihasik написав:
5.Снятие своих, без комиссии, не получится?
5. Через касу і банкомати Комси ні.
в тарифах пишет, всё с комиссией
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mihasik
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:12
mihasik написав: Квесторе_поверніться написав: mihasik написав:
5.Снятие своих, без комиссии, не получится?
5. Через касу і банкомати Комси ні.
в тарифах пишет, всё с комиссией
Все правильно. Вхід по безналу без комісії, вихід налу з комісією.
Жаль що в Комси депо в фунтах немає.
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Квесторе_поверніться
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