RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1732173317341735>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают. А карту\пакет хочется ? Может кто уже проходил похожий квест ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 252
З нами з: 21.07.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

SILVER_UA написав:подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают. А карту\пакет хочется ? Может кто уже проходил похожий квест ?
Вони ж перевіряють подану Вами інформацію!
Zochan
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:03

  SILVER_UA написав:подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают

Дают. Не надо никаких легенд
mustbe
 
Повідомлень: 403
З нами з: 27.12.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:33

  mustbe написав:
  SILVER_UA написав:подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают

Дают. Не надо никаких легенд

то есть с собой брать свид о регистрации и последний отчет ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 252
З нами з: 21.07.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:59

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:5.Снятие своих, без комиссии, не получится?

5. Через касу і банкомати Комси ні.

в тарифах пишет, всё с комиссией
mihasik
 
Повідомлень: 240
З нами з: 26.10.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:12

  mihasik написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:5.Снятие своих, без комиссии, не получится?

5. Через касу і банкомати Комси ні.

в тарифах пишет, всё с комиссией

Все правильно. Вхід по безналу без комісії, вихід налу з комісією.
Жаль що в Комси депо в фунтах немає.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24432
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:46

  SILVER_UA написав:подскажите какую легенду лучше рассказать для оформления WEEKEND CARD, они же фоп не дают. А карту\пакет хочется ? Может кто уже проходил похожий квест ?

Для ФОП можна вже оформляти Б5 і Вікенд. Звіт не давав, але хотіли. До 30к ліміту без довідки про доходи. Налили скільки просив - по 20к на карту. Є депо.
Haza
Аватар користувача
3

 
Повідомлень: 3070
З нами з: 30.10.07
Подякував: 211 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:14

А что с оплатой комуналки через тас24 совсем плохо? Только по реквизитам,где шаблоны?
mihasik
 
Повідомлень: 240
З нами з: 26.10.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:31

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:Кто юзает вику,расскажите коротко.
1.Нет комиссии за пополнение как в альфе?
2.55дней чистый грейс,как в привате? Как лучше/быстрее пополнять?
3. Есть мобильное приложени? На плэймаркете что-то нашел с рейтингом 2,7~это оно?
4. Какой % на остаток? В отделении сказали 7,в тарифах написано 8%.
5.Снятие своих, без комиссии, не получится?
6. Купить валюту на карту,минуя кассу, нельзя?
Может есть какие-то нюансы, по вике, буду благодарен)

Віку не юзав але буду юзати... згідно тарифів
1. Так.
2. Так. СЕПом.
3. Є, теститься.
4. 7%-на мін залишок від розрахункової дати до наступної розрахункової дати.
5. Через касу і банкомати Комси ні.
6. Ні.
Нюанси є...їх слід тестити чи запитати в авторитетних форумчан.

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Если в п.2. надо "быстрее", то ничего быстрее наличных в кассу нет. Главное не давать саму карту кассиру, а то пополнит через ПОС-терминал, и тогда пиши-пропало, зачет будет только на следующий день. Если же пополнять через квитанцию, то зачет моментальный. Пару раз пополнял, зачисление было в течение одной минуты. Это "быстро", не вряд ли "лучше", т.к. идти в отделение.
candidat
 
Повідомлень: 421
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А как правильно пополнять вику, чтобы деньги зашли максимально быстро на кредитную часть, вместо "своих"денег? И как долго будет заходить такое с ощадного счета?

Отправлено с моего LG-H930 через Tapatalk
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1732173317341735>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vasyatko, wig і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (183)
20.04.2018 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.