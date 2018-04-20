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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1732173317341735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:15

  Alex_ki написав:А как правильно пополнять вику, чтобы деньги зашли максимально быстро на кредитную часть, вместо "своих"денег? И как долго будет заходить такое с ощадного счета?

Отправлено с моего LG-H930 через Tapatalk

как бы вы не пополняли, гроши проведутся по счету 2909 после 21:00 текущего банк. дня
И, по сути дела, будут доступны для трат со следущего кал. дня.
Мона закинуть в ТАС24 с любого своего карт/текущ. счета, мона СЭПом из др. банка прям на 2909ххх, и гроши должны зайти в банку в опервремя, до 17:00
Со своих депозитных, в т.ч. Ощадного, нуна сначала скинуть гроши на карт/текущ. счет.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Т.е. на завтрашние 3% я уже никак не попадаю,если сейчас лимит использован?
clientage написав:
  Alex_ki написав:А как правильно пополнять вику, чтобы деньги зашли максимально быстро на кредитную часть, вместо "своих"денег? И как долго будет заходить такое с ощадного счета?

Отправлено с моего LG-H930 через Tapatalk

как бы вы не пополняли, гроши проведутся по счету 2909 после 21:00 текущего банк. дня
И, по сути дела, будут доступны для трат со следущего кал. дня.
Мона закинуть в ТАС24 с любого своего карт/текущ. счета, мона СЭПом из др. банка прям на 2909ххх, и гроши должны зайти в банку в опервремя, до 17:00
Со своих депозитных, в т.ч. Ощадного, нуна сначала скинуть гроши на карт/текущ. счет.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:38

  Alex_ki написав:Т.е. на завтрашние 3% я уже никак не попадаю,если сейчас лимит использован?

никак
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 02:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

наслушался вобщем как тут все оформляют халявную вику.
решил и себе еще раз попытать счастья.
зашел в отделение, позаполнял дурацкие анкеты (дурацкие потому что насчитал 8 позиций ВОСЕМЬ КАРЛ!!! где банк хочет знать контакты с ФИО и телефоном) и замер в ожидании смски с утвержденным лимитом.
не прошло и 20 минут как на телефон упала смска. открываю - и что я там вижу?
конечно же - вам установлен лимит 0 грн.
И как следствие у меня вопрос - что будет если не забирать карту из банка?
Не получится что с меня на второй год начнут удерживать годовую плату?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:56

  mephala написав:Не получится что с меня на второй год начнут удерживать годовую плату?

Я так поняла, что за второй год абонплата начисляться будет. Но ведь ничто не мешает через год ее закрыть?
cheetach
 
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