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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:15
Alex_ki написав:
А как правильно пополнять вику, чтобы деньги зашли максимально быстро на кредитную часть, вместо "своих"денег? И как долго будет заходить такое с ощадного счета?
Отправлено с моего LG-H930 через Tapatalk
как бы вы не пополняли, гроши проведутся по счету 2909 после 21:00 текущего банк. дня
И, по сути дела, будут доступны для трат со следущего кал. дня.
Мона закинуть в ТАС24 с любого своего карт/текущ. счета, мона СЭПом из др. банка прям на 2909ххх, и гроши должны зайти в банку в опервремя, до 17:00
Со своих депозитных, в т.ч. Ощадного, нуна сначала скинуть гроши на карт/текущ. счет.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:31
Т.е. на завтрашние 3% я уже никак не попадаю,если сейчас лимит использован?
clientage написав: Alex_ki написав:
А как правильно пополнять вику, чтобы деньги зашли максимально быстро на кредитную часть, вместо "своих"денег? И как долго будет заходить такое с ощадного счета?
Отправлено с моего LG-H930 через Tapatalk
как бы вы не пополняли, гроши проведутся по счету 2909 после 21:00 текущего банк. дня
И, по сути дела, будут доступны для трат со следущего кал. дня.
Мона закинуть в ТАС24 с любого своего карт/текущ. счета, мона СЭПом из др. банка прям на 2909ххх, и гроши должны зайти в банку в опервремя, до 17:00
Со своих депозитных, в т.ч. Ощадного, нуна сначала скинуть гроши на карт/текущ. счет.
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Alex_ki
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:38
Alex_ki написав:
Т.е. на завтрашние 3% я уже никак не попадаю,если сейчас лимит использован?
никак
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 21 кві, 2018 02:34
наслушался вобщем как тут все оформляют халявную вику.
решил и себе еще раз попытать счастья.
зашел в отделение, позаполнял дурацкие анкеты (дурацкие потому что насчитал 8 позиций ВОСЕМЬ КАРЛ!!! где банк хочет знать контакты с ФИО и телефоном) и замер в ожидании смски с утвержденным лимитом.
не прошло и 20 минут как на телефон упала смска. открываю - и что я там вижу?
конечно же - вам установлен лимит 0 грн.
И как следствие у меня вопрос - что будет если не забирать карту из банка?
Не получится что с меня на второй год начнут удерживать годовую плату?
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mephala
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Додано: Суб 21 кві, 2018 09:56
mephala написав:
Не получится что с меня на второй год начнут удерживать годовую плату?
Я так поняла, что за второй год абонплата начисляться будет. Но ведь ничто не мешает через год ее закрыть?
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cheetach
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Додано: Суб 21 кві, 2018 13:27
mephala написав:
наслушался вобщем как тут все оформляют халявную вику.
решил и себе еще раз попытать счастья.
зашел в отделение, позаполнял дурацкие анкеты (дурацкие потому что насчитал 8 позиций ВОСЕМЬ КАРЛ!!! где банк хочет знать контакты с ФИО и телефоном) и замер в ожидании смски с утвержденным лимитом.
не прошло и 20 минут как на телефон упала смска. открываю - и что я там вижу?
конечно же - вам установлен лимит 0 грн.
И как следствие у меня вопрос - что будет если не забирать карту из банка?
Не получится что с меня на второй год начнут удерживать годовую плату?
Я вчера попытался вскочить в уходящий поезд.
Смс нет до сих пор.
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curiousobro
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