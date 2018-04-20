Додано: Суб 21 кві, 2018 02:34

наслушался вобщем как тут все оформляют халявную вику.

решил и себе еще раз попытать счастья.

зашел в отделение, позаполнял дурацкие анкеты (дурацкие потому что насчитал 8 позиций ВОСЕМЬ КАРЛ!!! где банк хочет знать контакты с ФИО и телефоном) и замер в ожидании смски с утвержденным лимитом.

не прошло и 20 минут как на телефон упала смска. открываю - и что я там вижу?

конечно же - вам установлен лимит 0 грн.

И как следствие у меня вопрос - что будет если не забирать карту из банка?

Не получится что с меня на второй год начнут удерживать годовую плату?