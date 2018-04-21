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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1733173417351736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:32

Так контакт лица = поручители для колекторов
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:34

bosson513
что меня бесит в этом сборе телефонов - почему все мои знакомые должны знать что я оформляю себе кредитку? это все равно что банк бы начал обзванивать моих знакомых и рассказывать что я у них открываю депозиты.
ведь фактически это разглашение моих финансовых дел третьим лицам. пусть без цифр. но в итоге все знакомые кого дал телефоны знают где у меня открыты кредитки. да еще и на работе тоже знают - как будто у меня портмоне открыли и поковырялись там.
интересно как с этим вопросом у буржуев. там тоже всем рассказывают что у них чел открывает кредитку или за подобные трюки банки нарвутся на судебный иск.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mephala написав:что меня бесит в этом сборе телефонов - почему все мои знакомые должны знать что я оформляю себе кредитку?


Это вам еще ВЕЗУХА. На моем обзвоне они кумарили мою пожилую маму .
Потом она меня еще неделю спрашивала, зачем тебе кредит? ИМЕННО КРЕДИТ!
Зачем здоровому зрелому, у которого все есть , работа, деньги, дом , машина еще КРЕДИТ? Вот так тупо звучал вопрос - ЗАЧЕМ ВАШ СЫН БЕРЕТ В НАШЕМ БАНКЕ КРЕДИТ????
Какой там кредит.... Это кредит лимит на пластиковую карту , бланковый , с мин допустимой суммой. Это вселенское событие???
Зовите Лаврова с его Д....
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:43

  bosson513 написав:
  mephala написав:что меня бесит в этом сборе телефонов - почему все мои знакомые должны знать что я оформляю себе кредитку?


Это вам еще ВЕЗУХА. На моем обзвоне они кумарили мою пожилую маму .
Потом она меня еще неделю спрашивала, зачем тебе кредит? ИМЕННО КРЕДИТ!
Зачем здоровому зрелому, у которого все есть , работа, деньги, дом , машина еще КРЕДИТ? Вот так тупо звучал вопрос - ЗАЧЕМ ВАШ СЫН БЕРЕТ В НАШЕМ БАНКЕ КРЕДИТ????
Какой там кредит.... Это кредит лимит на пластиковую карту , бланковый , с мин допустимой суммой. Это вселенское событие???
Зовите Лаврова с его Д....

В кредит возьмете ... Семью,жену,детей и поживете отдельно от мамки
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  sens написав:поживете отдельно от мамки


это другой случай. Никогда ее в дела не посвещаю, действую на свое усмотрение.
Меньше знает - крепче спит и дольше живет.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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  #<1 ... 1733173417351736
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