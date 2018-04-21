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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 кві, 2018 20:32
Так контакт лица = поручители для колекторов
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 21 кві, 2018 20:34
bosson513
что меня бесит в этом сборе телефонов - почему все мои знакомые должны знать что я оформляю себе кредитку? это все равно что банк бы начал обзванивать моих знакомых и рассказывать что я у них открываю депозиты.
ведь фактически это разглашение моих финансовых дел третьим лицам. пусть без цифр. но в итоге все знакомые кого дал телефоны знают где у меня открыты кредитки. да еще и на работе тоже знают - как будто у меня портмоне открыли и поковырялись там.
интересно как с этим вопросом у буржуев. там тоже всем рассказывают что у них чел открывает кредитку или за подобные трюки банки нарвутся на судебный иск.
Додано: Суб 21 кві, 2018 20:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Это вам еще ВЕЗУХА. На моем обзвоне они кумарили мою пожилую маму .
Потом она меня еще неделю спрашивала, зачем тебе кредит? ИМЕННО КРЕДИТ!
Зачем здоровому зрелому, у которого все есть , работа, деньги, дом , машина еще КРЕДИТ? Вот так тупо звучал вопрос - ЗАЧЕМ ВАШ СЫН БЕРЕТ В НАШЕМ БАНКЕ КРЕДИТ????
Какой там кредит.... Это кредит лимит на пластиковую карту , бланковый , с мин допустимой суммой. Это вселенское событие???
Зовите Лаврова с его Д....
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Суб 21 кві, 2018 21:43
В кредит возьмете ... Семью,жену,детей и поживете отдельно от мамки
никому не верю
Додано: Суб 21 кві, 2018 21:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
это другой случай. Никогда ее в дела не посвещаю, действую на свое усмотрение.
Меньше знает - крепче спит и дольше живет.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Суб 21 кві, 2018 22:38
Додано: Суб 21 кві, 2018 23:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
...в этом месте я немножко вам парирую в пане сверхпараноидальности ).... в четверг оформляли , маме двоих несовершеннолетних детей Вику ...кхм...без подачи справки , через часа три пришло СМС с солгасованным лимитом в 30т.грн ( сколько и запросили ) , при этом не последовало ни единого звонка никуда и никому , в том числе и самому просителю...ну что сказать - я был в тихом шоке ). Можно добавить разве что о не большой ( в нашем свинорыльском поимании )) кредитной нагрузке и отличной кредитной истории ....так что вынужден сделать вывод-раз на раз не приходится )
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