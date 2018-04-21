Додано: Суб 21 кві, 2018 20:34

bosson513

что меня бесит в этом сборе телефонов - почему все мои знакомые должны знать что я оформляю себе кредитку? это все равно что банк бы начал обзванивать моих знакомых и рассказывать что я у них открываю депозиты.

ведь фактически это разглашение моих финансовых дел третьим лицам. пусть без цифр. но в итоге все знакомые кого дал телефоны знают где у меня открыты кредитки. да еще и на работе тоже знают - как будто у меня портмоне открыли и поковырялись там.

интересно как с этим вопросом у буржуев. там тоже всем рассказывают что у них чел открывает кредитку или за подобные трюки банки нарвутся на судебный иск.