Додано: Суб 21 кві, 2018 23:32

...в этом месте я немножко вам парирую в пане сверхпараноидальности ).... в четверг оформляли , маме двоих несовершеннолетних детей Вику ...кхм...без подачи справки , через часа три пришло СМС с солгасованным лимитом в 30т.грн ( сколько и запросили ) , при этом не последовало ни единого звонка никуда и никому , в том числе и самому просителю...ну что сказать - я был в тихом шоке ). Можно добавить разве что о не большой ( в нашем свинорыльском поимании )) кредитной нагрузке и отличной кредитной истории ....так что вынужден сделать вывод-раз на раз не приходится )

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