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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1734173517361737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:15

Що за дискримінація?

Для існуючих клієнтів, у яких протягом останніх 90 днів не було відкритих в ТАСКОМБАНКу строкових вкладів. Додатково +1% річних в національній та +0,5% річних в іноземній валюті при оформленні депозиту «Стабільний» у відділенні на строк 3, 6 та 12 місяців.

Для клієнтів — фізичних осіб, які хочуть оформити вклад через інтернет-банкінг ТАС24. Бонус +1% річних до ставки при оформленні вкладу «Стабільний» на строк 3, 6 і 12 місяців у гривні. Додаткову ставку можуть отримати як нові, так і існуючі клієнти.

Чому немає бонусу при відкритті валютного вкладу через ТАС24?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  V2 написав:Чому немає бонусу при відкритті валютного вкладу через ТАС24?

Та нуна в ТАС24 и смотреть, там стандартная надбавка... без всяких марХетинГовыХ заманух-выкрутасофф :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Поприходили пополнения по акции ТАСа с Мастеркард и Макдональдс
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:55

халявная вика

Кто знает, сколько гестапо может принимать решение по вике?
В пятницу обзвонили меня, жену и засели в засаде.
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