Для існуючих клієнтів, у яких протягом останніх 90 днів не було відкритих в ТАСКОМБАНКу строкових вкладів. Додатково +1% річних в національній та +0,5% річних в іноземній валюті при оформленні депозиту «Стабільний» у відділенні на строк 3, 6 та 12 місяців.
Для клієнтів — фізичних осіб, які хочуть оформити вклад через інтернет-банкінг ТАС24. Бонус +1% річних до ставки при оформленні вкладу «Стабільний» на строк 3, 6 і 12 місяців у гривні. Додаткову ставку можуть отримати як нові, так і існуючі клієнти.
Чому немає бонусу при відкритті валютного вкладу через ТАС24?