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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:15
Для існуючих клієнтів, у яких протягом останніх 90 днів не було відкритих в ТАСКОМБАНКу строкових вкладів. Додатково +1% річних в національній та +0,5% річних в іноземній валюті при оформленні депозиту «Стабільний» у відділенні на строк 3, 6 та 12 місяців.
Для клієнтів — фізичних осіб, які хочуть оформити вклад через інтернет-банкінг ТАС24. Бонус +1% річних до ставки при оформленні вкладу «Стабільний» на строк 3, 6 і 12 місяців у гривні. Додаткову ставку можуть отримати як нові, так і існуючі клієнти.
Чому немає бонусу при відкритті валютного вкладу через ТАС24?
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V2
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:30
V2 написав:
Чому немає бонусу при відкритті валютного вкладу через ТАС24?
Та нуна в ТАС24 и смотреть, там стандартная надбавка... без всяких марХетинГовыХ заманух-выкрутасофф
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:21
Поприходили пополнения по акции ТАСа с Мастеркард и Макдональдс
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:55
Кто знает, сколько гестапо может принимать решение по вике?
В пятницу обзвонили меня, жену и засели в засаде.
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curiousobro
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Додано: Вів 24 кві, 2018 04:28
curiousobro смс небыло ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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-VICTOR-
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Додано: Вів 24 кві, 2018 08:50
-VICTOR- написав:curiousobro
смс небыло ?
Неа, не было.
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curiousobro
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:23
curiousobro написав:
Кто знает, сколько гестапо может принимать решение по вике?
В пятницу обзвонили меня, жену и засели в засаде.
оформлял "халявную" неделю назад , звонили только мне , от момента выхода с отделения до смс 2 часа , 4 мес назад был отказ, нагрузка за этот период только увеличилась , х...р. их поймешь )
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:39
Новий ТАС24 вже все чи просто вихідний?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:59
klug написав:
Новий ТАС24 вже все чи просто вихідний?
Залишили тільки "старий", а замість "нового" готують TAS2U
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 25 кві, 2018 12:03
Faceless написав: klug написав:
Новий ТАС24 вже все чи просто вихідний?
Залишили тільки "старий", а замість "нового" готують TAS2U
так он ток для смарта ж? А ВЭБ-версия как?
Эмммулятор шоли искать?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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