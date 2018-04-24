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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:05
clientage написав: Faceless написав: klug написав:
Новий ТАС24 вже все чи просто вихідний?
Залишили тільки "старий", а замість "нового" готують TAS2U
так он ток для смарта ж? А ВЭБ-версия как?
Эмммулятор шоли искать?
И веб версийа есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40
Faceless написав: klug написав:
Новий ТАС24 вже все чи просто вихідний?
Залишили тільки "старий", а замість "нового" готують TAS2U
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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