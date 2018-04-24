la9 написав:

Уважаемые Свинорылы, помогите коллеге советом!Есть цель – завести в банк бумагу (есть нал и безнал) и открыть депо через ИБ. Из продуктов есть только Плативка, которая провалялась на полке с момента получения и более ничего.По Плативке – вход платный. На сайте есть пакет Оптимальный, но по факту его не открывают – не удалось ни в отделении, ни через КЦ – «рекомендуем не открывать»…Дабы решить проблему с платным входом, предлагают открыть Б5 как дебетовую. Однако, в ней есть п. 4.1.2.2, согласно которому за размещение депо комиссия 1,5% + 15 грн… И КЦ и отделение говорят, что и через ИБ этот пункт работает…То есть, еще не дав заработать, банк снимает 1,5%+15 грн. Такой подход полностью противоречит моей свинорыльской натуре.До этого дел с банком не имел.Посоветуйте, как решить задачу! Или без комисса депо – только налом в отделении? Я