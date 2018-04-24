RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1735173617371738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:05

  clientage написав:
  Faceless написав:
  klug написав:Новий ТАС24 вже все чи просто вихідний?

Залишили тільки "старий", а замість "нового" готують TAS2U

так он ток для смарта ж? А ВЭБ-версия как?
Эмммулятор шоли искать? :mrgreen:

И веб версийа есть 8)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20389
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 4507 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40

  Faceless написав:
  klug написав:Новий ТАС24 вже все чи просто вихідний?

Залишили тільки "старий", а замість "нового" готують TAS2U

Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2106
З нами з: 18.08.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:05

Уважаемые Свинорылы, помогите коллеге советом!

Есть цель – завести в банк бумагу (есть нал и безнал) и открыть депо через ИБ. Из продуктов есть только Плативка, которая провалялась на полке с момента получения и более ничего.
По Плативке – вход платный. На сайте есть пакет Оптимальный http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 010318.pdf , но по факту его не открывают – не удалось ни в отделении, ни через КЦ – «рекомендуем не открывать»…
Дабы решить проблему с платным входом, предлагают открыть Б5 как дебетовую. Однако, в ней есть п. 4.1.1.4 http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 070318.pdf , согласно которому за размещение депо комиссия 1,5% + 15 грн… :shock:
То есть, еще не дав заработать, банк снимает 1,5%+15 грн. Такой подход полностью противоречит моей свинорыльской натуре. :oops: До этого дел с банком не имел.
Посоветуйте, как решить задачу! Или без комисса депо – только налом в отделении? Я :shock:
Востаннє редагувалось la9 в Сер 25 кві, 2018 18:18, всього редагувалось 2 разів.
la9
 
Повідомлень: 938
З нами з: 02.07.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:12

у всех тас24 даже не открывается?
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 21.04.11
Подякував: 326 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:18

  la9 написав:Уважаемые Свинорылы, помогите коллеге советом!

Есть цель – завести в банк бумагу (есть нал и безнал) и открыть депо через ИБ. Из продуктов есть только Плативка, которая провалялась на полке с момента получения и более ничего.
По Плативке – вход платный. На сайте есть пакет Оптимальный http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 010318.pdf , но по факту его не открывают – не удалось ни в отделении, ни через КЦ – «рекомендуем не открывать»…
Дабы решить проблему с платным входом, предлагают открыть Б5 как дебетовую. Однако, в ней есть п. 4.1.2.2 http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 070318.pdf , согласно которому за размещение депо комиссия 1,5% + 15 грн… И КЦ и отделение говорят, что и через ИБ этот пункт работает… :shock:
То есть, еще не дав заработать, банк снимает 1,5%+15 грн. Такой подход полностью противоречит моей свинорыльской натуре. :oops: До этого дел с банком не имел.
Посоветуйте, как решить задачу! Или без комисса депо – только налом в отделении? Я :shock:



Зачисление без комиссии будет при зачислении средств через кассу банка.
Или возможно зачислить средства через ПТКС на ощадний счёт 2620 , а с ощадного зачислить без комиссии на Вашу "Плативку".
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2315
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:24

  TASCOMBANK написав:
  la9 написав:Уважаемые Свинорылы, помогите коллеге советом!

Есть цель – завести в банк бумагу (есть нал и безнал) и открыть депо через ИБ. Из продуктов есть только Плативка, которая провалялась на полке с момента получения и более ничего.
По Плативке – вход платный. На сайте есть пакет Оптимальный http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 010318.pdf , но по факту его не открывают – не удалось ни в отделении, ни через КЦ – «рекомендуем не открывать»…
Дабы решить проблему с платным входом, предлагают открыть Б5 как дебетовую. Однако, в ней есть п. 4.1.2.2 http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 070318.pdf , согласно которому за размещение депо комиссия 1,5% + 15 грн… И КЦ и отделение говорят, что и через ИБ этот пункт работает… :shock:
То есть, еще не дав заработать, банк снимает 1,5%+15 грн. Такой подход полностью противоречит моей свинорыльской натуре. :oops: До этого дел с банком не имел.
Посоветуйте, как решить задачу! Или без комисса депо – только налом в отделении? Я :shock:



Зачисление без комиссии будет при зачислении средств через кассу банка.
Или возможно зачислить средства через ПТКС на ощадний счёт 2620 , а с ощадного зачислить без комиссии на Вашу "Плативку".

Если речь о зачислении через кассу без комиссии на Б5 - то да, не спорю, но потом п. 4.1.1.4. Если через кассу на плативку - вход платный.
А по Ощадному - пополнение лимит 50К в день. Верно? Меня это не устраивает.
la9
 
Повідомлень: 938
З нами з: 02.07.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  la9 написав:Дабы решить проблему с платным входом, предлагают открыть Б5 как дебетовую. Однако, в ней есть п. 4.1.1.4 http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 070318.pdf , согласно которому за размещение депо комиссия 1,5% + 15 грн… :shock:

раньше вроде такого пункта не было ... и небо было голубее и трава зеленее ...
но то ладно
можно ещё WC пополнять, там вроде, пока свинорыльская душа должна быть спокойна...
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 21.04.11
Подякував: 326 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  la9 написав:А по Ощадному - пополнение лимит 50К в день. Верно? Меня это не устраивает.


на сколько слышал их может быть несколько
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 21.04.11
Подякував: 326 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:46

Несколько, и 50к это ограничение на пополнение наличкой. СЭПа не касается.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:52

  uaprofi написав:у всех тас24 даже не открывается?

Так, засмутився, що усі кинулися гасити кредитки і віддав Богу душу. Додаток на телефоні живий.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2106
З нами з: 18.08.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1735173617371738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (198)
25.04.2018 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.