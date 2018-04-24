Есть цель – завести в банк бумагу (есть нал и безнал) и открыть депо через ИБ. Из продуктов есть только Плативка, которая провалялась на полке с момента получения и более ничего. По Плативке – вход платный. На сайте есть пакет Оптимальный http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 010318.pdf , но по факту его не открывают – не удалось ни в отделении, ни через КЦ – «рекомендуем не открывать»… Дабы решить проблему с платным входом, предлагают открыть Б5 как дебетовую. Однако, в ней есть п. 4.1.1.4 http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 070318.pdf , согласно которому за размещение депо комиссия 1,5% + 15 грн… То есть, еще не дав заработать, банк снимает 1,5%+15 грн. Такой подход полностью противоречит моей свинорыльской натуре. До этого дел с банком не имел. Посоветуйте, как решить задачу! Или без комисса депо – только налом в отделении? Я
Востаннє редагувалось la9 в Сер 25 кві, 2018 18:18, всього редагувалось 2 разів.
Есть цель – завести в банк бумагу (есть нал и безнал) и открыть депо через ИБ. Из продуктов есть только Плативка, которая провалялась на полке с момента получения и более ничего. По Плативке – вход платный. На сайте есть пакет Оптимальный http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 010318.pdf , но по факту его не открывают – не удалось ни в отделении, ни через КЦ – «рекомендуем не открывать»… Дабы решить проблему с платным входом, предлагают открыть Б5 как дебетовую. Однако, в ней есть п. 4.1.2.2 http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 070318.pdf , согласно которому за размещение депо комиссия 1,5% + 15 грн… И КЦ и отделение говорят, что и через ИБ этот пункт работает… То есть, еще не дав заработать, банк снимает 1,5%+15 грн. Такой подход полностью противоречит моей свинорыльской натуре. До этого дел с банком не имел. Посоветуйте, как решить задачу! Или без комисса депо – только налом в отделении? Я
Зачисление без комиссии будет при зачислении средств через кассу банка. Или возможно зачислить средства через ПТКС на ощадний счёт 2620 , а с ощадного зачислить без комиссии на Вашу "Плативку".
Есть цель – завести в банк бумагу (есть нал и безнал) и открыть депо через ИБ. Из продуктов есть только Плативка, которая провалялась на полке с момента получения и более ничего. По Плативке – вход платный. На сайте есть пакет Оптимальный http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 010318.pdf , но по факту его не открывают – не удалось ни в отделении, ни через КЦ – «рекомендуем не открывать»… Дабы решить проблему с платным входом, предлагают открыть Б5 как дебетовую. Однако, в ней есть п. 4.1.2.2 http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 070318.pdf , согласно которому за размещение депо комиссия 1,5% + 15 грн… И КЦ и отделение говорят, что и через ИБ этот пункт работает… То есть, еще не дав заработать, банк снимает 1,5%+15 грн. Такой подход полностью противоречит моей свинорыльской натуре. До этого дел с банком не имел. Посоветуйте, как решить задачу! Или без комисса депо – только налом в отделении? Я
Зачисление без комиссии будет при зачислении средств через кассу банка. Или возможно зачислить средства через ПТКС на ощадний счёт 2620 , а с ощадного зачислить без комиссии на Вашу "Плативку".
Если речь о зачислении через кассу без комиссии на Б5 - то да, не спорю, но потом п. 4.1.1.4. Если через кассу на плативку - вход платный. А по Ощадному - пополнение лимит 50К в день. Верно? Меня это не устраивает.
la9 написав:Дабы решить проблему с платным входом, предлагают открыть Б5 как дебетовую. Однако, в ней есть п. 4.1.1.4 http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 070318.pdf , согласно которому за размещение депо комиссия 1,5% + 15 грн…
раньше вроде такого пункта не было ... и небо было голубее и трава зеленее ... но то ладно можно ещё WC пополнять, там вроде, пока свинорыльская душа должна быть спокойна...