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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 20:58
решил попробовать тас2ю, раз ИБ лег надежно и надолго. Пока тупил что за прикол с доп авторизацией и новым паролем, чет глюкнуло и теперь пишет что телефон зареген, а при этом зайти нельзя - система заблокирована в целях безопасности. на горячке сказали само разлочится за полчаса, но, похоже не разлочится.
или подождать?
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vovab
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:08
vovab написав:
решил попробовать тас2ю, раз ИБ лег надежно и надолго. Пока тупил что за прикол с доп авторизацией и новым паролем, чет глюкнуло и теперь пишет что телефон зареген, а при этом зайти нельзя - система заблокирована в целях безопасности. на горячке сказали само разлочится за полчаса, но, похоже не разлочится.
или подождать?
У меня уже после успешной регистрации и пользования как-то заблокировало. Где-то через сутки само разблокировалось
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: Сер 25 кві, 2018 21:11
Не спешите, 2У норм. работает только для тех клиентов, у кого ID-карта. Со старым паспортом глючит пока.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:15
Шановне товариство!
Нагадайте, по Віці пін видавали чи встановлювали самостійно?
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V2
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:25
V2 написав:
Шановне товариство!
Нагадайте, по Віці пін видавали чи встановлювали самостійно?
Приходив у СМС.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:25
Сабж приходил в смске
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Flamingo
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:36
wig написав:
Не спешите, 2У норм. работает только для тех клиентов, у кого ID-карта. Со старым паспортом глючит пока.
У меня не глючит. Наверно повезло
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:58
klug написав: uaprofi написав:
у всех тас24 даже не открывается?
Так, засмутився, що усі кинулися гасити кредитки і віддав Богу душу. Додаток на телефоні живий.
шото тася себя совсем плохо вести стала. Уже дважды в этом месяце бумашки в магазинах вылазили с отказами. Оправдывалась говорила, что просто немного загуляла.
Ну сегодня то что произошло? Весна? Май?
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uaprofi
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