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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1736173717381739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

решил попробовать тас2ю, раз ИБ лег надежно и надолго. Пока тупил что за прикол с доп авторизацией и новым паролем, чет глюкнуло и теперь пишет что телефон зареген, а при этом зайти нельзя - система заблокирована в целях безопасности. на горячке сказали само разлочится за полчаса, но, похоже не разлочится.
или подождать?
vovab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:08

  vovab написав:решил попробовать тас2ю, раз ИБ лег надежно и надолго. Пока тупил что за прикол с доп авторизацией и новым паролем, чет глюкнуло и теперь пишет что телефон зареген, а при этом зайти нельзя - система заблокирована в целях безопасности. на горячке сказали само разлочится за полчаса, но, похоже не разлочится.
или подождать?

У меня уже после успешной регистрации и пользования как-то заблокировало. Где-то через сутки само разблокировалось
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:11

Не спешите, 2У норм. работает только для тех клиентов, у кого ID-карта. Со старым паспортом глючит пока.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Шановне товариство!
Нагадайте, по Віці пін видавали чи встановлювали самостійно?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:25

  V2 написав:Шановне товариство!
Нагадайте, по Віці пін видавали чи встановлювали самостійно?

Приходив у СМС.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:25

Пин по вике

Сабж приходил в смске
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:36

  wig написав:Не спешите, 2У норм. работает только для тех клиентов, у кого ID-карта. Со старым паспортом глючит пока.

У меня не глючит. Наверно повезло :lol:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:58

  klug написав:
  uaprofi написав:у всех тас24 даже не открывается?

Так, засмутився, що усі кинулися гасити кредитки і віддав Богу душу. Додаток на телефоні живий.


шото тася себя совсем плохо вести стала. Уже дважды в этом месяце бумашки в магазинах вылазили с отказами. Оправдывалась говорила, что просто немного загуляла.
Ну сегодня то что произошло? Весна? Май?
...
uaprofi
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