Ну не було Ексіма під рукою, нушопаделать....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:23
Додано: Чет 26 кві, 2018 07:11
Скажите, если СЭПом пополнить Ощадный и сразу (в этот же день) перебросить на плативку - попадаю на комиссию на плативке?
Додано: Чет 26 кві, 2018 07:24
Додано: Чет 26 кві, 2018 07:57
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