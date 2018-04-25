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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1737173817391740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:23

  IMPRINTER написав:
  Nighthawk написав: каси з величенькою покупкою :(


знаем мы вашу кассу и велычезну покупку :mrgreen:


Ну не було Ексіма під рукою, нушопаделать.... :oops:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:11

Скажите, если СЭПом пополнить Ощадный и сразу (в этот же день) перебросить на плативку - попадаю на комиссию на плативке?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:24

  la9 написав:Скажите, если СЭПом пополнить Ощадный и сразу (в этот же день) перебросить на плативку - попадаю на комиссию на плативке?

Нет конечно же.
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:57

  wig написав:Не спешите, 2У норм. работает только для тех клиентов, у кого ID-карта. Со старым паспортом глючит пока.

Регистрировался в TAS2U c обычным паспортом, не было никаких проблем и временных блокировок - что я сделал не так? :mrgreen:
sauvignon
 
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  #<1 ... 1737173817391740
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