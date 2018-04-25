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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:23
Ну не було Ексіма під рукою, нушопаделать....
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Nighthawk
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Додано: Чет 26 кві, 2018 07:11
Скажите, если СЭПом пополнить Ощадный и сразу (в этот же день) перебросить на плативку - попадаю на комиссию на плативке?
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la9
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Додано: Чет 26 кві, 2018 07:24
la9 написав:
Скажите, если СЭПом пополнить Ощадный и сразу (в этот же день) перебросить на плативку - попадаю на комиссию на плативке?
Нет конечно же.
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slasva
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Додано: Чет 26 кві, 2018 07:57
wig написав:
Не спешите, 2У норм. работает только для тех клиентов, у кого ID-карта. Со старым паспортом глючит пока.
Регистрировался в TAS2U c обычным паспортом, не было никаких проблем и временных блокировок - что я сделал не так?
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sauvignon
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