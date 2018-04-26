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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:23
Ну не було Ексіма під рукою, нушопаделать....
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Nighthawk
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Додано: Чет 26 кві, 2018 07:11
Скажите, если СЭПом пополнить Ощадный и сразу (в этот же день) перебросить на плативку - попадаю на комиссию на плативке?
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la9
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Додано: Чет 26 кві, 2018 07:24
la9 написав:
Скажите, если СЭПом пополнить Ощадный и сразу (в этот же день) перебросить на плативку - попадаю на комиссию на плативке?
Нет конечно же.
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slasva
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Додано: Чет 26 кві, 2018 07:57
wig написав:
Не спешите, 2У норм. работает только для тех клиентов, у кого ID-карта. Со старым паспортом глючит пока.
Регистрировался в TAS2U c обычным паспортом, не было никаких проблем и временных блокировок - что я сделал не так?
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sauvignon
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Додано: Чет 26 кві, 2018 13:10
Nighthawk написав:
Добре, що на моні була достатня сума дебетних грошей, і закинув на Б5 (хоч планував культурно у ТАС24 з Ощадного закинути).
Хоч не р2р?
sauvignon написав:
Регистрировался в TAS2U c обычным паспортом, не было никаких проблем и временных блокировок - что я сделал не так?
Ви афілійована особа - для вас преміум-весія без глюків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 26 кві, 2018 13:38
Я читаю, что в этих двух сообщениях предлагается возможность перевести с Ощадного счета 2620ххх на карточный счет ТП Плативка средства без комиссии.
slasva написав: la9 написав:
Скажите, если СЭПом пополнить Ощадный и сразу (в этот же день) перебросить на плативку - попадаю на комиссию на плативке?
Нет конечно же.
TASCOMBANK написав:
Или возможно зачислить средства через ПТКС на ощадний счёт 2620 , а с ощадного зачислить без комиссии на Вашу "Плативку".
Но в тарифах по ТП Плативка зачисления без комиссии - лишь по п. 2.2.4 "Зарахування цільових коштів", где самое близкое к указанному выше - это "Зарахування... суми вкладу з депозитних рахунків, які відкрито у АТ "ТАСКОМБАНК" та відсотків за ними".TASCOMBANK
, можете подтвердить и объяснить, что действительно перевод с Ощадного на Плативку рассматривается как зачисление целевых средств и происходит безоплатно?
И второй вопрос, поскольку я явно Ощадный счет не открывал, но вижу его в ТАС24. Это тот самый Ощадный счет, о котором идёт речь выше, и номер этого счета можно использовать напрямую без транзитного счета для зачисления переводов по СЭП?
Спасибо.
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Esq
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Додано: Чет 26 кві, 2018 13:58
Esq написав:
Но в тарифах по ТП Плативка зачисления без комиссии - лишь по п. 2.2.4 "Зарахування цільових коштів", где самое близкое к указанному выше - это "Зарахування... суми вкладу з депозитних рахунків, які відкрито у АТ "ТАСКОМБАНК" та відсотків за ними".
TASCOMBANK, можете подтвердить и объяснить, что действительно перевод с Ощадного на Плативку рассматривается как зачисление целевых средств и происходит безоплатно?
Зачисление с Ощадного идет как выплата депозита, что есть зачисление целевых средств
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Faceless
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:05
Esq
если видите в разделе депозиты, то он
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v57
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:53
"Генії" маркетингу.
Щоб збільшити ліміт по Вікенду - необхідно закрити діючу картку, відкрити нову, заплатити 365 грн. і потім ... заявку можуть не погодити
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V2
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Додано: Чет 26 кві, 2018 16:03
V2 написав:
"Генії" маркетингу.
Щоб збільшити ліміт по Вікенду - необхідно закрити діючу картку, відкрити нову, заплатити 365 грн. і потім ... заявку можуть не погодити
Краще вже почекати поки самі не піднімуть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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