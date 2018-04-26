Додано: Чет 26 кві, 2018 17:24

Но в тарифах по ТП Плативка зачисления без комиссии - лишь по п. 2.2.4 "Зарахування цільових коштів", где самое близкое к указанному выше - это "Зарахування... суми вкладу з депозитних рахунків, які відкрито у АТ "ТАСКОМБАНК" та відсотків за ними".



TASCOMBANK, можете подтвердить и объяснить, что действительно перевод с Ощадного на Плативку рассматривается как зачисление целевых средств и происходит безоплатно?



И второй вопрос, поскольку я явно Ощадный счет не открывал, но вижу его в ТАС24. Это тот самый Ощадный счет, о котором идёт речь выше, и номер этого счета можно использовать напрямую без транзитного счета для зачисления переводов по СЭП?



Спасибо.[/quote]





Да, действительно перевод о Ощадного счета на Плативку происходит без комиссии. Так как Ощадный счет рассматривается как депозитный. Соответственно и зачисление с Ощадного на Плативку считается зачислением целевых средств.



Ощадный счет открывается вместе с карточным. Да, он отображаеся в ТАС24 в разделе "Вклади".

Но СЭП перевод совершить на 2620 нет возможности. Так как это противоречит паспорту продукта. Пополнить Ощадный счет можно через кассу банка, ПТКС или переводом с карточного счета 2625.