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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1738173917401741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

сьогодні подзвонили з таскому.
дівчина з приємним голосом питала що мене привабило в WC.
не захотів виливати відро помий на її голову з приводу того що я думаю про картку без кредліміту.
хай ці продуктологи й далі думають, що вони дуже "вумні" роздаючи картки без кредліміту.
а сам просто покладу до шафи цей не потрібний кусок пластику та буду й далі користуватися карткою алли. головне потім не забути закрити поки вона безкоштовна.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:24

Но в тарифах по ТП Плативка зачисления без комиссии - лишь по п. 2.2.4 "Зарахування цільових коштів", где самое близкое к указанному выше - это "Зарахування... суми вкладу з депозитних рахунків, які відкрито у АТ "ТАСКОМБАНК" та відсотків за ними".

TASCOMBANK, можете подтвердить и объяснить, что действительно перевод с Ощадного на Плативку рассматривается как зачисление целевых средств и происходит безоплатно?

И второй вопрос, поскольку я явно Ощадный счет не открывал, но вижу его в ТАС24. Это тот самый Ощадный счет, о котором идёт речь выше, и номер этого счета можно использовать напрямую без транзитного счета для зачисления переводов по СЭП?

Спасибо.[/quote]


Да, действительно перевод о Ощадного счета на Плативку происходит без комиссии. Так как Ощадный счет рассматривается как депозитный. Соответственно и зачисление с Ощадного на Плативку считается зачислением целевых средств.

Ощадный счет открывается вместе с карточным. Да, он отображаеся в ТАС24 в разделе "Вклади".
Но СЭП перевод совершить на 2620 нет возможности. Так как это противоречит паспорту продукта. Пополнить Ощадный счет можно через кассу банка, ПТКС или переводом с карточного счета 2625.
TASCOMBANK
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  #<1 ... 1738173917401741
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