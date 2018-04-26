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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:08
сьогодні подзвонили з таскому.
дівчина з приємним голосом питала що мене привабило в WC.
не захотів виливати відро помий на її голову з приводу того що я думаю про картку без кредліміту.
хай ці продуктологи й далі думають, що вони дуже "вумні" роздаючи картки без кредліміту.
а сам просто покладу до шафи цей не потрібний кусок пластику та буду й далі користуватися карткою алли. головне потім не забути закрити поки вона безкоштовна.
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mephala
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Додано: Чет 26 кві, 2018 17:24
Но в тарифах по ТП Плативка зачисления без комиссии - лишь по п. 2.2.4 "Зарахування цільових коштів", где самое близкое к указанному выше - это "Зарахування... суми вкладу з депозитних рахунків, які відкрито у АТ "ТАСКОМБАНК" та відсотків за ними".
TASCOMBANK, можете подтвердить и объяснить, что действительно перевод с Ощадного на Плативку рассматривается как зачисление целевых средств и происходит безоплатно?
И второй вопрос, поскольку я явно Ощадный счет не открывал, но вижу его в ТАС24. Это тот самый Ощадный счет, о котором идёт речь выше, и номер этого счета можно использовать напрямую без транзитного счета для зачисления переводов по СЭП?
Спасибо.[/quote]
Да, действительно перевод о Ощадного счета на Плативку происходит без комиссии. Так как Ощадный счет рассматривается как депозитный. Соответственно и зачисление с Ощадного на Плативку считается зачислением целевых средств.
Ощадный счет открывается вместе с карточным. Да, он отображаеся в ТАС24 в разделе "Вклади".
Но СЭП перевод совершить на 2620 нет возможности. Так как это противоречит паспорту продукта. Пополнить Ощадный счет можно через кассу банка, ПТКС или переводом с карточного счета 2625.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 26 кві, 2018 19:54
Лады
Востаннє редагувалось wig
в Чет 26 кві, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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wig
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:08
предлагаю не заострять внимание
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:37
Подскажите, если по кредитной карте было потрачено в расчетном месяце, скажем, 500 грн. кредитных средств, а до 25-го числа следующего месяца погашено, например, 400 грн., то проценты за пользование кредитными средствами насчитываются только на непогашенные 100 грн. (500-400=100) или на все потраченные 500 грн.? Есть где-то в документах банка описание такой ситуации, где прописано, с какой суммы будет начисление процентов? Дайте ссылку. Если это имеет значение, речь идет о карте Большая пятерка.
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candidat
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:49
candidat написав:Подскажите, если по кредитной карте было потрачено в расчетном месяце, скажем, 500 грн. кредитных средств, а до 25-го числа следующего месяца погашено, например, 400 грн., то проценты за пользование кредитными средствами насчитываются только на непогашенные 100 грн. (500-400=100) или на все потраченные 500 грн.? Есть где-то в документах банка описание такой ситуации, где прописано, с какой суммы будет начисление процентов? Дайте ссылку. Если это имеет значение, речь идет о карте Большая пятерка.
Только на непогашенное
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:06
Faceless написав:
candidat написав:Подскажите, если по кредитной карте было потрачено в расчетном месяце, скажем, 500 грн. кредитных средств, а до 25-го числа следующего месяца погашено, например, 400 грн., то проценты за пользование кредитными средствами насчитываются только на непогашенные 100 грн. (500-400=100) или на все потраченные 500 грн.? Есть где-то в документах банка описание такой ситуации, где прописано, с какой суммы будет начисление процентов? Дайте ссылку. Если это имеет значение, речь идет о карте Большая пятерка.
Только на непогашенное
Проверяли?
Обычно то банки считают что если условие грейса не соблюдено, то его как бы и нет.
Т.е. проценты за каждый день расчетного месяца на сумму задолженности в этот каждый день.
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Aps
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:23
candidat написав:
Подскажите, если по кредитной карте было потрачено в расчетном месяце, скажем, 500 грн. кредитных средств, а до 25-го числа следующего месяца погашено, например, 400 грн., то проценты за пользование кредитными средствами насчитываются только на непогашенные 100 грн. (500-400=100) или на все потраченные 500 грн.? Есть где-то в документах банка описание такой ситуации, где прописано, с какой суммы будет начисление процентов? Дайте ссылку. Если это имеет значение, речь идет о карте Большая пятерка.
На все за весь срок. На себе лучше не проверять)
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Vint
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:41
Aps написав: Faceless написав:
candidat написав:Подскажите, если по кредитной карте было потрачено в расчетном месяце, скажем, 500 грн. кредитных средств, а до 25-го числа следующего месяца погашено, например, 400 грн., то проценты за пользование кредитными средствами насчитываются только на непогашенные 100 грн. (500-400=100) или на все потраченные 500 грн.? Есть где-то в документах банка описание такой ситуации, где прописано, с какой суммы будет начисление процентов? Дайте ссылку. Если это имеет значение, речь идет о карте Большая пятерка.
Только на непогашенное
Проверяли?
Обычно то банки считают что если условие грейса не соблюдено, то его как бы и нет.
Т.е. проценты за каждый день расчетного месяца на сумму задолженности в этот каждый день.
Сорри. Уточнил - реально насчитают на все, даже если 1 коп недоплатил. Гестапо короче
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:04
По Вике КБ сегодня приходит?
Оплата на последующих выходных попадает на выплату в следующий раз? И входит в лимит 500 грн след месяца?
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Alex_ki
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