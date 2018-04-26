Там лимит не 500 грн, а больше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:14
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:18
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вроде ж 500 чистыми
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:28
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В Моне 500 грязью, в Вике 500 чистыми, уже посмотрел ещё раз) и выплата сегодня. Остался вопрос куда попадут траты на выходных
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:05
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