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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1739174017411742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:14

  Alex_ki написав:По Вике КБ сегодня приходит?
Оплата на последующих выходных попадает на выплату в следующий раз? И входит в лимит 500 грн след месяца?

Там лимит не 500 грн, а больше.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вроде ж 500 чистыми
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:28

  Alex_ki написав:Вроде ж 500 чистыми

Да, правильно 500 но чистыми. Попутал с Б5.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В Моне 500 грязью, в Вике 500 чистыми, уже посмотрел ещё раз) и выплата сегодня. Остался вопрос куда попадут траты на выходных
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:05

  Alex_ki написав:Остался вопрос куда попадут траты на выходных

Вопрос-прикол? А куда они могут попасть, если следующий рабочий день 2 мая - как вы думаете?

P.S. Подсказка: и сегодняшние траты попадут туда же. И большинство вчерашних, между прочим...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ВиКин КБ упал ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:59

  Flamingo написав:ВиКин КБ упал ;)

А мне не дали. Операции прошли по счету сегодня 27.04.18 и не дали. Хотел попробовать, что бы платить в следующем месяце. Пока воздержусь.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:01

  Flamingo написав:ВиКин КБ упал ;)

Аналогично.
Кстати, ограничение не ровно 500 грн, а чуть больше из-за округлений - мне упало 500,71
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:28

  candidat написав:Подскажите, если по кредитной карте было потрачено в расчетном месяце, скажем, 500 грн. кредитных средств, а до 25-го числа следующего месяца погашено, например, 400 грн., то проценты за пользование кредитными средствами насчитываются только на непогашенные 100 грн. (500-400=100) или на все потраченные 500 грн.? Есть где-то в документах банка описание такой ситуации, где прописано, с какой суммы будет начисление процентов? Дайте ссылку. Если это имеет значение, речь идет о карте Большая пятерка.

если сумма грейса не погашена полностью то посчитают проценты за все время.
проценты считают посуточно исходя из задолженности в каждый день. т.е. после того как вы закинете 400грн то проценты будут насчитывать только на 100грн. но за все предыдущее время по полной программе.
mephala
 
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  #<1 ... 1739174017411742
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