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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:14
Alex_ki написав:
По Вике КБ сегодня приходит?
Оплата на последующих выходных попадает на выплату в следующий раз? И входит в лимит 500 грн след месяца?
Там лимит не 500 грн, а больше.
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slasva
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:18
Вроде ж 500 чистыми
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Alex_ki
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:28
Alex_ki написав:
Вроде ж 500 чистыми
Да, правильно 500 но чистыми. Попутал с Б5.
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slasva
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:37
В Моне 500 грязью, в Вике 500 чистыми, уже посмотрел ещё раз) и выплата сегодня. Остался вопрос куда попадут траты на выходных
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Alex_ki
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:05
Alex_ki написав:
Остался вопрос куда попадут траты на выходных
Вопрос-прикол? А куда они могут попасть, если следующий рабочий день 2 мая - как вы думаете?
P.S. Подсказка: и сегодняшние траты попадут туда же. И большинство вчерашних, между прочим...
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Vorlon
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:59
Flamingo написав:
ВиКин КБ упал
А мне не дали. Операции прошли по счету сегодня 27.04.18 и не дали. Хотел попробовать, что бы платить в следующем месяце. Пока воздержусь.
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lel
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:01
Flamingo написав:
ВиКин КБ упал
Аналогично.
Кстати, ограничение не ровно 500 грн, а чуть больше из-за округлений - мне упало 500,71
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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2
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:28
candidat написав:
Подскажите, если по кредитной карте было потрачено в расчетном месяце, скажем, 500 грн. кредитных средств, а до 25-го числа следующего месяца погашено, например, 400 грн., то проценты за пользование кредитными средствами насчитываются только на непогашенные 100 грн. (500-400=100) или на все потраченные 500 грн.? Есть где-то в документах банка описание такой ситуации, где прописано, с какой суммы будет начисление процентов? Дайте ссылку. Если это имеет значение, речь идет о карте Большая пятерка.
если сумма грейса не погашена полностью то посчитают проценты за все время.
проценты считают посуточно исходя из задолженности в каждый день. т.е. после того как вы закинете 400грн то проценты будут насчитывать только на 100грн. но за все предыдущее время по полной программе.
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mephala
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:11
lel написав: Flamingo написав:
ВиКин КБ упал
А мне не дали. Операции прошли по счету сегодня 27.04.18 и не дали. Хотел попробовать, что бы платить в следующем месяце. Пока воздержусь.
Надо было на день раньше платить!
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Vint
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