Надо было на день раньше платить![/quote]
Таки не дадут. И горячка и чат подтвердили. Не мог придумать, за что заплатить. Уже ранее всю комуналь заплатил. Обидно, что своими деньгами, так как лимит не дали. Буду знать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:28
Надо было на день раньше платить![/quote]
Таки не дадут. И горячка и чат подтвердили. Не мог придумать, за что заплатить. Уже ранее всю комуналь заплатил. Обидно, что своими деньгами, так как лимит не дали. Буду знать.
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