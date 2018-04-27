Надо было на день раньше платить![/quote]
Таки не дадут. И горячка и чат подтвердили. Не мог придумать, за что заплатить. Уже ранее всю комуналь заплатил. Обидно, что своими деньгами, так как лимит не дали. Буду знать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:28
Надо было на день раньше платить![/quote]
Таки не дадут. И горячка и чат подтвердили. Не мог придумать, за что заплатить. Уже ранее всю комуналь заплатил. Обидно, что своими деньгами, так как лимит не дали. Буду знать.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:27
Таки не дадут. И горячка и чат подтвердили. Не мог придумать, за что заплатить. Уже ранее всю комуналь заплатил. Обидно, что своими деньгами, так как лимит не дали. Буду знать.[/quote]
Ну так в мае КБ за эти операции все равно получите.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:13
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:28
Разница между своими и кредитными есть. С таким же успехом мог заплатить другой кредиткой и погасить через 55-60 дней. И деньги полежали бы под 17% грязными 55-60 дней. Это тот же кешбек в 2%.
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