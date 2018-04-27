Надо было на день раньше платить![/quote]
Таки не дадут. И горячка и чат подтвердили. Не мог придумать, за что заплатить. Уже ранее всю комуналь заплатил. Обидно, что своими деньгами, так как лимит не дали. Буду знать.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:28
Надо было на день раньше платить![/quote]
Таки не дадут. И горячка и чат подтвердили. Не мог придумать, за что заплатить. Уже ранее всю комуналь заплатил. Обидно, что своими деньгами, так как лимит не дали. Буду знать.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:27
Таки не дадут. И горячка и чат подтвердили. Не мог придумать, за что заплатить. Уже ранее всю комуналь заплатил. Обидно, что своими деньгами, так как лимит не дали. Буду знать.[/quote]
Ну так в мае КБ за эти операции все равно получите.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:13
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:28
Разница между своими и кредитными есть. С таким же успехом мог заплатить другой кредиткой и погасить через 55-60 дней. И деньги полежали бы под 17% грязными 55-60 дней. Это тот же кешбек в 2%.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:09
Так зачем вообще было своими платить? КБ будет, но через месяц, т.е. потеря 1% от КБ 2%.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:36
Vint Не дали кредитный лимит. Прийдется, скрепя сердце, платить за свои. Может дадут. Пробовал один сайт- так и не узнал, дадут кешбек или нет. Пока версия- поздно провелось по счету.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вроде писали горячка может по транзакциям сказать, сколько за какую дали. Тоже планирую узнать за свой КБ, а то дали больше, чем ожидал) видимо покупка авиабилетов таки прошла как инет
Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:45
Alex_ki Не сказали. Ни горячка, ни чат. День проводки сегодня и выплата кешбека тоже. Может поэтому. Т.е. горячка после проводки может видеть, операция кешбечная или нет?
Опять звонил. Выплатят, наверно, в следующем месяце. Подходит ли операция для кешбека - не могут сказать. Код МСС не знают, что такое. Операцию не видят, я в выписке вижу. Условия свои
не знают. Там все такие? Или мне не повезло? Пока один негатив.
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