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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1740174117421743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:28

  Vint написав:[quote="4355144:lel"
А мне не дали. Операции прошли по счету сегодня 27.04.18 и не дали. Хотел попробовать, что бы платить в следующем месяце. Пока воздержусь.

Надо было на день раньше платить![/quote]
Таки не дадут. И горячка и чат подтвердили. Не мог придумать, за что заплатить. Уже ранее всю комуналь заплатил. Обидно, что своими деньгами, так как лимит не дали. Буду знать.
lel
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 10.12.13
Подякував: 812 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:27

  lel написав:
  Vint написав:[quote="4355144:lel"
А мне не дали. Операции прошли по счету сегодня 27.04.18 и не дали. Хотел попробовать, что бы платить в следующем месяце. Пока воздержусь.

Надо было на день раньше платить!

Таки не дадут. И горячка и чат подтвердили. Не мог придумать, за что заплатить. Уже ранее всю комуналь заплатил. Обидно, что своими деньгами, так как лимит не дали. Буду знать.[/quote]
Ну так в мае КБ за эти операции все равно получите.
Vint
 
Повідомлень: 715
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:32

Vint А больше месяца деньги нашару. :D Минимум уже 1% потерял. :|
lel
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 10.12.13
Подякував: 812 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:13

  lel написав:Vint А больше месяца деньги нашару. :D Минимум уже 1% потерял. :|

1% от 1-2% - это просто космическая сумма))
Vint
 
Повідомлень: 715
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:28

  Vint написав:
  lel написав:Vint А больше месяца деньги нашару. :D Минимум уже 1% потерял. :|

1% от 1-2% - это просто космическая сумма))

Разница между своими и кредитными есть. С таким же успехом мог заплатить другой кредиткой и погасить через 55-60 дней. И деньги полежали бы под 17% грязными 55-60 дней. Это тот же кешбек в 2%.
lel
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 10.12.13
Подякував: 812 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:09

  lel написав:
  Vint написав:
  lel написав:Vint А больше месяца деньги нашару. :D Минимум уже 1% потерял. :|

1% от 1-2% - это просто космическая сумма))

Разница между своими и кредитными есть. С таким же успехом мог заплатить другой кредиткой и погасить через 55-60 дней. И деньги полежали бы под 17% грязными 55-60 дней. Это тот же кешбек в 2%.

Так зачем вообще было своими платить? КБ будет, но через месяц, т.е. потеря 1% от КБ 2%.
Vint
 
Повідомлень: 715
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:36

Vint Не дали кредитный лимит. Прийдется, скрепя сердце, :oops: платить за свои. Может дадут. Пробовал один сайт- так и не узнал, дадут кешбек или нет. Пока версия- поздно провелось по счету.
lel
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 10.12.13
Подякував: 812 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вроде писали горячка может по транзакциям сказать, сколько за какую дали. Тоже планирую узнать за свой КБ, а то дали больше, чем ожидал) видимо покупка авиабилетов таки прошла как инет
Alex_ki
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Повідомлень: 31
З нами з: 26.02.15
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:45

Alex_ki Не сказали. Ни горячка, ни чат. День проводки сегодня и выплата кешбека тоже. Может поэтому. Т.е. горячка после проводки может видеть, операция кешбечная или нет?
Опять звонил. Выплатят, наверно, в следующем месяце. Подходит ли операция для кешбека - не могут сказать. Код МСС не знают, что такое. Операцию не видят, я в выписке вижу. Условия свои http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 030118.pdf
не знают. Там все такие? Или мне не повезло? Пока один негатив.
lel
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 10.12.13
Подякував: 812 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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