mephala написав:а смысл платить своими? я тоже себе оформил но с нулевым лимитом проще положить карту на полку и дальше пользоваться картой аллы где наливают кредитных и дают кешбек.
с этой акцией думал перейти на карту таськи но из-за ее патологической жадности останусь пользователем аллы.
ЗЫ
а если учесть что есть карта мони с 4% на продукты, 5% на одежду и грейсом до 60 дней то целесообразность использования викенда вообще стает призрачной. даже с кредлимитом.
Алла вообще не вариант,со своими комиссиями,30 дневным грейсом(чтоб не попасть на 60грн), постоянно нужно быть на чеку.
Плюс, только в рассрочке на 3мес.