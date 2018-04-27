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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1741174217431744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 07:59

  mephala написав:а смысл платить своими? я тоже себе оформил но с нулевым лимитом проще положить карту на полку и дальше пользоваться картой аллы где наливают кредитных и дают кешбек.
с этой акцией думал перейти на карту таськи но из-за ее патологической жадности останусь пользователем аллы.

ЗЫ
а если учесть что есть карта мони с 4% на продукты, 5% на одежду и грейсом до 60 дней то целесообразность использования викенда вообще стает призрачной. даже с кредлимитом.

Алла вообще не вариант,со своими комиссиями,30 дневным грейсом(чтоб не попасть на 60грн), постоянно нужно быть на чеку.
Плюс, только в рассрочке на 3мес.
mihasik
 
Повідомлень: 246
З нами з: 26.10.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 09:59

  mephala написав:а если учесть что есть карта мони с 4% на продукты, 5% на одежду и грейсом до 60 дней то целесообразность использования викенда вообще стает призрачной. даже с кредлимитом.

Спорно. Например, сегодня и завтра продукты выгоднее покупать с кредитных WC из-за более длинного грейса. Что я и буду делать при наличии обеих карт.

Не говоря уже о постоянно меняющихся категориях Моно. Наверняка в мае их там (продуктов) не будет.
Vorlon
 
Повідомлень: 5574
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Подякували: 579 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vorlon написав:Спорно. Например, сегодня и завтра продукты выгоднее покупать с кредитных WC из-за более длинного грейса.

С лимитом в полторушку какой там грейс. Его гасишь по 5 раз на месяц.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2893
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:12

  wig написав:
  Vorlon написав:Спорно. Например, сегодня и завтра продукты выгоднее покупать с кредитных WC из-за более длинного грейса.

С лимитом в полторушку какой там грейс. Его гасишь по 5 раз на месяц.

Ну даа, разве шо под очередную ахцию "200 за 5000" мона чуток прогнуться и разгрузить Симу-Симульку 8) :P :P
Там Троица скоро, хай Таська щительней думает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24261
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:19

  clientage написав:Ну даа, разве шо под очередную ахцию "200 за 5000" мона чуток прогнуться и разгрузить Симу-Симульку

Даже с такими акциями очень сложно, из-за тормозного регламента пополнения кредитной части Вики.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2893
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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  #<1 ... 1741174217431744
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