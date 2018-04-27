Додано: Суб 28 кві, 2018 11:44

mihasik написав: mephala написав: а смысл платить своими? я тоже себе оформил но с нулевым лимитом проще положить карту на полку и дальше пользоваться картой аллы где наливают кредитных и дают кешбек.

с этой акцией думал перейти на карту таськи но из-за ее патологической жадности останусь пользователем аллы.



ЗЫ

а если учесть что есть карта мони с 4% на продукты, 5% на одежду и грейсом до 60 дней то целесообразность использования викенда вообще стает призрачной. даже с кредлимитом. а смысл платить своими? я тоже себе оформил но с нулевым лимитом проще положить карту на полку и дальше пользоваться картой аллы где наливают кредитных и дают кешбек.с этой акцией думал перейти на карту таськи но из-за ее патологической жадности останусь пользователем аллы.ЗЫа если учесть что есть карта мони с 4% на продукты, 5% на одежду и грейсом до 60 дней то целесообразность использования викенда вообще стает призрачной. даже с кредлимитом.

Алла вообще не вариант,со своими комиссиями,30 дневным грейсом(чтоб не попасть на 60грн), постоянно нужно быть на чеку.

Плюс, только в рассрочке на 3мес. Алла вообще не вариант,со своими комиссиями,30 дневным грейсом(чтоб не попасть на 60грн), постоянно нужно быть на чеку.Плюс, только в рассрочке на 3мес.

Vorlon написав: Спорно. Например, сегодня и завтра продукты выгоднее покупать с кредитных WC из-за более длинного грейса. Что я и буду делать при наличии обеих карт. Спорно. Например, сегодня и завтра продукты выгоднее покупать с кредитных WC из-за более длинного грейса. Что я и буду делать при наличии обеих карт.

ну 30 дней грейс и что? у викенда и такого нетуво всяком случае у меня.и возьмите перечитайте условия викенда когда нет кредитных средств на карте.она становится пустышкой. основная вкусняшка викенда подвязана к кредитным средствам. так что в дебетном варианте карта вообще ниочем. 1% кешбек за свои? тихо ржу. да я больше получу купив другой картой с грейсом а деньги закинув на депо.ну это так щас выпало что у мони траты на выхах пойдут в апрель а у таси пойдут в май. а вообще у мони грейс длиннее.плюс эта система закупки раз в неделю хуже чем каждый день у мони.