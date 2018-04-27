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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 кві, 2018 07:59
mephala написав:
а смысл платить своими? я тоже себе оформил но с нулевым лимитом проще положить карту на полку и дальше пользоваться картой аллы где наливают кредитных и дают кешбек.
с этой акцией думал перейти на карту таськи но из-за ее патологической жадности останусь пользователем аллы.
ЗЫ
а если учесть что есть карта мони с 4% на продукты, 5% на одежду и грейсом до 60 дней то целесообразность использования викенда вообще стает призрачной. даже с кредлимитом.
Алла вообще не вариант,со своими комиссиями,30 дневным грейсом(чтоб не попасть на 60грн), постоянно нужно быть на чеку.
Плюс, только в рассрочке на 3мес.
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mihasik
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Додано: Суб 28 кві, 2018 09:59
mephala написав:
а если учесть что есть карта мони с 4% на продукты, 5% на одежду и грейсом до 60 дней то целесообразность использования викенда вообще стает призрачной. даже с кредлимитом.
Спорно. Например, сегодня и завтра продукты выгоднее покупать с кредитных WC из-за более длинного грейса. Что я и буду делать при наличии обеих карт.
Не говоря уже о постоянно меняющихся категориях Моно. Наверняка в мае их там (продуктов) не будет.
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Vorlon
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Додано: Суб 28 кві, 2018 10:00
Vorlon написав:
Спорно. Например, сегодня и завтра продукты выгоднее покупать с кредитных WC из-за более длинного грейса.
С лимитом в полторушку какой там грейс. Его гасишь по 5 раз на месяц.
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wig
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Додано: Суб 28 кві, 2018 10:12
wig написав: Vorlon написав:
Спорно. Например, сегодня и завтра продукты выгоднее покупать с кредитных WC из-за более длинного грейса.
С лимитом в полторушку какой там грейс. Его гасишь по 5 раз на месяц.
Ну даа, разве шо под очередную ахцию "200 за 5000" мона чуток прогнуться и разгрузить Симу-Симульку
Там Троица скоро, хай Таська щительней думает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 кві, 2018 10:19
clientage написав:
Ну даа, разве шо под очередную ахцию "200 за 5000" мона чуток прогнуться и разгрузить Симу-Симульку
Даже с такими акциями очень сложно, из-за тормозного регламента пополнения кредитной части Вики.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:44
mihasik написав: mephala написав:
а смысл платить своими? я тоже себе оформил но с нулевым лимитом проще положить карту на полку и дальше пользоваться картой аллы где наливают кредитных и дают кешбек.
с этой акцией думал перейти на карту таськи но из-за ее патологической жадности останусь пользователем аллы.
ЗЫ
а если учесть что есть карта мони с 4% на продукты, 5% на одежду и грейсом до 60 дней то целесообразность использования викенда вообще стает призрачной. даже с кредлимитом.
Алла вообще не вариант,со своими комиссиями,30 дневным грейсом(чтоб не попасть на 60грн), постоянно нужно быть на чеку.
Плюс, только в рассрочке на 3мес.
ну 30 дней грейс и что? у викенда и такого нету
во всяком случае у меня.
и возьмите перечитайте условия викенда когда нет кредитных средств на карте.
она становится пустышкой. основная вкусняшка викенда подвязана к кредитным средствам. так что в дебетном варианте карта вообще ниочем. 1% кешбек за свои? тихо ржу. да я больше получу купив другой картой с грейсом а деньги закинув на депо.
Vorlon написав:
Спорно. Например, сегодня и завтра продукты выгоднее покупать с кредитных WC из-за более длинного грейса. Что я и буду делать при наличии обеих карт.
ну это так щас выпало что у мони траты на выхах пойдут в апрель а у таси пойдут в май. а вообще у мони грейс длиннее.
плюс эта система закупки раз в неделю хуже чем каждый день у мони.
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mephala
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Додано: Суб 28 кві, 2018 16:13
mephala написав:
когда нет кредитных средств на карте.
она становится пустышкой. основная вкусняшка викенда подвязана к кредитным средствам. так что в дебетном варианте карта вообще ниочем.
На траты в инете за свои или кредитные КБ = 2%, я коммуналь када-то ток с неё и платил
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 кві, 2018 17:20
да, викенд чисто для коммунальных трат, ну и телефонов, когда закачиваются сертификаты
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Stringer
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Додано: Суб 28 кві, 2018 18:45
Stringer написав:
да, викенд чисто для коммунальных трат, ну и телефонов, когда закачиваются сертификаты
Не забывайте валютные траты.
Сейчас то курс по картам куда выше наличного, гривневыми платить смысла нет.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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Додано: Суб 28 кві, 2018 19:18
Stringer написав:
да, викенд чисто для коммунальных трат, ну и телефонов, когда закачиваются сертификаты
Так "выгодность" трат в дебетной Вики равна тратам с кредитных на Б5.
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guntherhouse777
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