А если не дают лимит на Вику и Б5. И коммунальные уже все меньше 1000(рассрочка Аллы,)? Пойдет для коммуналки за свои. По крайней мере буду пробовать.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 19:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А если не дают лимит на Вику и Б5. И коммунальные уже все меньше 1000(рассрочка Аллы,)? Пойдет для коммуналки за свои. По крайней мере буду пробовать.
Додано: Суб 28 кві, 2018 19:35
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Додано: Суб 28 кві, 2018 19:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Суб 28 кві, 2018 22:45
а смысл? на алле тоже 2% плюс какой никакой грейс. плюс можно под рассрочку попасть.
а за это "чудо" что предлагает таська платить 350 грн в год? тихо ржу. у аллы это бесплатно.
я думал на таську перейти только из-за ее 3% что бы обилечивать траты которые не попадают под категории мони. но на нет и суда нет. алла и дальше будет закрывать траты без категорий.
Додано: Суб 28 кві, 2018 23:37
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