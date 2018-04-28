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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1742174317441745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

guntherhouse777 написав:
  Stringer написав:да, викенд чисто для коммунальных трат, ну и телефонов, когда закачиваются сертификаты :mrgreen:

Так "выгодность" трат в дебетной Вики равна тратам с кредитных на Б5.
А если не дают лимит на Вику и Б5. И коммунальные уже все меньше 1000(рассрочка Аллы,)? Пойдет для коммуналки за свои. По крайней мере буду пробовать.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:35

  lel написав:И коммунальные уже все меньше 1000

Повезло. Ну, платите раз в два месяца.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

wig написав:
  lel написав:И коммунальные уже все меньше 1000

Повезло. Ну, платите раз в два месяца.
Уже не будет отопления. Вообще идея неплохая. Думаю мое ОСББ переживет. Попробую.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:45

  clientage написав:
  mephala написав:когда нет кредитных средств на карте.
она становится пустышкой. основная вкусняшка викенда подвязана к кредитным средствам. так что в дебетном варианте карта вообще ниочем.

На траты в инете за свои или кредитные КБ = 2%, я коммуналь када-то ток с неё и платил

а смысл? на алле тоже 2% плюс какой никакой грейс. плюс можно под рассрочку попасть.
а за это "чудо" что предлагает таська платить 350 грн в год? тихо ржу. у аллы это бесплатно.
я думал на таську перейти только из-за ее 3% что бы обилечивать траты которые не попадают под категории мони. но на нет и суда нет. алла и дальше будет закрывать траты без категорий.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:37

  mephala написав: алла и дальше будет закрывать траты без категорий.

Если каждый день питаться в рестиках и заправляться, таки да, алла пойдет.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 03:30

  mihasik написав:
  mephala написав: алла и дальше будет закрывать траты без категорий.

Если каждый день питаться в рестиках и заправляться, таки да, алла пойдет.

И желательно, на 1000+))
guntherhouse777
 
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