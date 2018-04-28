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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 кві, 2018 19:25
guntherhouse777 написав: Stringer написав:
да, викенд чисто для коммунальных трат, ну и телефонов, когда закачиваются сертификаты
Так "выгодность" трат в дебетной Вики равна тратам с кредитных на Б5.
А если не дают лимит на Вику и Б5. И коммунальные уже все меньше 1000(рассрочка Аллы,)? Пойдет для коммуналки за свои. По крайней мере буду пробовать.
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lel
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Додано: Суб 28 кві, 2018 19:35
lel написав:
И коммунальные уже все меньше 1000
Повезло. Ну, платите раз в два месяца.
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wig
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Додано: Суб 28 кві, 2018 19:53
wig написав: lel написав:
И коммунальные уже все меньше 1000
Повезло. Ну, платите раз в два месяца.
Уже не будет отопления. Вообще идея неплохая. Думаю мое ОСББ переживет. Попробую.
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lel
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:45
clientage написав: mephala написав:
когда нет кредитных средств на карте.
она становится пустышкой. основная вкусняшка викенда подвязана к кредитным средствам. так что в дебетном варианте карта вообще ниочем.
На траты в инете за свои или кредитные КБ = 2%, я коммуналь када-то ток с неё и платил
а смысл? на алле тоже 2% плюс какой никакой грейс. плюс можно под рассрочку попасть.
а за это "чудо" что предлагает таська платить 350 грн в год? тихо ржу. у аллы это бесплатно.
я думал на таську перейти только из-за ее 3% что бы обилечивать траты которые не попадают под категории мони. но на нет и суда нет. алла и дальше будет закрывать траты без категорий.
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mephala
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Додано: Суб 28 кві, 2018 23:37
mephala написав:
алла и дальше будет закрывать траты без категорий.
Если каждый день питаться в рестиках и заправляться, таки да, алла пойдет.
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mihasik
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Додано: Нед 29 кві, 2018 03:30
mihasik написав: mephala написав:
алла и дальше будет закрывать траты без категорий.
Если каждый день питаться в рестиках и заправляться, таки да, алла пойдет.
И желательно, на 1000+))
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guntherhouse777
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Додано: Нед 29 кві, 2018 12:13
guntherhouse777 написав: mihasik написав: mephala написав:
алла и дальше будет закрывать траты без категорий.
Если каждый день питаться в рестиках и заправляться, таки да, алла пойдет.
И желательно, на 1000+))
у меня эко-миксимум. а по ней окешбечиваются все траты везде. ну кроме стандартных исключений. единственный ее минус это выдача кешбека фантиками эко-маркета который есть не везде. у меня в городе есть.
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mephala
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