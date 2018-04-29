А если не дают лимит на Вику и Б5. И коммунальные уже все меньше 1000(рассрочка Аллы,)? Пойдет для коммуналки за свои. По крайней мере буду пробовать.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 кві, 2018 19:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А если не дают лимит на Вику и Б5. И коммунальные уже все меньше 1000(рассрочка Аллы,)? Пойдет для коммуналки за свои. По крайней мере буду пробовать.
Додано: Суб 28 кві, 2018 19:35
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 28 кві, 2018 19:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Суб 28 кві, 2018 22:45
а смысл? на алле тоже 2% плюс какой никакой грейс. плюс можно под рассрочку попасть.
а за это "чудо" что предлагает таська платить 350 грн в год? тихо ржу. у аллы это бесплатно.
я думал на таську перейти только из-за ее 3% что бы обилечивать траты которые не попадают под категории мони. но на нет и суда нет. алла и дальше будет закрывать траты без категорий.
Додано: Суб 28 кві, 2018 23:37
Додано: Нед 29 кві, 2018 03:30
Додано: Нед 29 кві, 2018 12:13
у меня эко-миксимум. а по ней окешбечиваются все траты везде. ну кроме стандартных исключений. единственный ее минус это выдача кешбека фантиками эко-маркета который есть не везде. у меня в городе есть.
Додано: Нед 29 кві, 2018 19:52
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
...от вы чудак ...это ОГРОМНЕЙШИЙ минус )))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:25
этот минус ну уж никак не больше того что таська выдает налево и на право дебетные WC ))) в частности и мне.
и если в вашем понимании "чудить" это не пользоваться 1%-2% кешбеком за свои то я пожалуй "почудю". буду получать 2% фантиков но зато всегда и везде. ну и грейс какой получится в довесок.ну или у мони отоварюсь без кешбека но на 2 месяца грейс. за который на депо накапет 2,3%. явно лучше чем у таськи 1% за покупки в торговой сети.
реклама
|