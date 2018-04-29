Додано: Нед 29 кві, 2018 22:25

-VICTOR- написав: mephala написав: единственный ее минус это выдача кешбека фантиками единственный ее минус это выдача кешбека фантиками

...от вы чудак ...это ОГРОМНЕЙШИЙ минус ))) ...от вы чудак ...это ОГРОМНЕЙШИЙ минус )))

этот минус ну уж никак не больше того что таська выдает налево и на право дебетные WC ))) в частности и мне.и если в вашем понимании "чудить" это не пользоваться 1%-2% кешбеком за свои то я пожалуй "почудю". буду получать 2% фантиков но зато всегда и везде. ну и грейс какой получится в довесок.ну или у мони отоварюсь без кешбека но на 2 месяца грейс. за который на депо накапет 2,3%. явно лучше чем у таськи 1% за покупки в торговой сети.