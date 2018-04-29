Google Pay это технология бесконтактных платежей. Как терминал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 09:33
Google Pay это технология бесконтактных платежей. Как терминал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 30 кві, 2018 09:38
Додано: Пон 30 кві, 2018 11:49
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Эти реквизиты нужны для валидации карты в гуглпее
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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